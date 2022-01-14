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Maliyetlerden olumsuz şekilde etkileniyor! En az yüzde 15 kâr payı...

14.01.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt bayilerinin maliyetlerdeki artıştan olumsuz şekilde etkilendiğini, bayilerin kar payının en az yüzde 15 seviyesinde olması ve her yıl enflasyon oranında artırılması yönünde kamudan talepte bulunduklarını bildirdi.

Maliyetlerden olumsuz şekilde etkileniyor! En az yüzde 15 kâr payı...

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş,akaryakıt bayilerinin maliyetlerdeki artıştan olumsuz şekilde etkilendiğini, bayilerin kar payının en az yüzde 15 seviyesinde olması ve her yıl enflasyon oranında artırılması yönünde kamudan talepte bulunduklarını bildirdi.

Okumuş, PÜİS Başkanlar Kurulu'nun, bayilerin kar payları ve bazı sorunlarını masaya yatırmak amacıyla yaptığı toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

Akaryakıt bayilerinin maliyetlerdeki artıştan olumsuz şekilde etkilendiğini ifade eden Okumuş, mevcut kar payıyla bayilerin zarar ettiğini aktardı.

Okumuş, bu konuda bir rapor hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hazırladığımız raporlarla mevcut kar payıyla bayilerin zarar ettiklerini rakamlarla çok net olarak ortaya koyduk. Kar payının en az yüzde 15 seviyelerinde olması ve her yıl enflasyon oranında arttırılması talebimizi içeren raporumuzu hazırlayarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, TBMM Enerji Komisyonu Başkanlığına, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına, siyasi partilerimizin Grup Başkanvekillerine, Milletvekillerine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkan ve Başkan Yardımcılarına ilettik. Daha sonra hükümetimizin ve devlet bürokrasimizin en yetkili isimleriyle, kanun yapıcılarla karşılıklı görüşmelerde bulunduk. En son 11 Ocak'ta gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde kendilerini ikna ettik ve bayilerin bugünkü kar paylarıyla zarar ettikleri konusunda bizimle fikir birliğine vardılar ve bu konuda bir çalışma başlatıldı."

Okumuş, bayilerin kar payının sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının önemini vurgulayarak, "Günde 10 bin litre satan bir istasyon ayda 54 bin lira zarar etmektedir. Ülkemizdeki istasyonların günlük satış ortalamasının 3 bin litre civarında olduğu göz önüne alındığında bilhassa taşrada bulunan istasyonların varlıklarını sürdürmelerine imkan bulunmamaktadır." ifadesini kullandı. (AA)

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