Malta'nın para birimi nedir? Malta'nın para biriminin kodu ve sembolü

Oldukça geniş bir tarihi olan Malta’nın başkenti Valletta’dır. Ülkenin en büyük şehri ise ST. Paul’s Bay olarak kabul edilmiştir. Malta Cumhuriyeti’nde resmi dil olarak Maltaca ve İngilizce dilleri kullanılmaktadır. Birden fazla etnik kökenli grubun yaşam sürdüğü Malta’da Kafkas ırkı, Araplar, Asyalılar, Latinler gibi farklı gruplar yaşamaktadır.

Malta'nın para birimi nedir?

Ülkenin resmi dini Katolik Hristiyanlık olarak kabul edilmiştir. Üniter parlamenter cumhuriyet ile yönetilen Malta Cumhuriyeti’nde ağırlıklı olarak Maltalılar yaşam sürmektedir. Birleşik Krallık’tan 1964 yılında ayrılan Malta 2004 yılı mayıs ayında Avrupa Birliği’ne dahil olmuştur. Yüzölçümü 316 kilometrekare olan ülkedeki nüfus 5,169.562 civarındadır.

Malta, ayı adlı kanal boyunca güney İtalya’dan 80 kilometre civarı kadar uzaklıkta Orta Akdeniz doğu havzasında yer alan bir takımadadır. Akarsu ve dağın olmadığı ülkenin iklim özelliklerine göre kış ayları genelde yumuşak ve sıcak geçer. Yaz ayları da sıcaktır ve sıcaklık ortalama 32 derece civarındadır. Yağış en çok eylül ve nisan aylarında görülmektedir. Para birimi ise Malta lirasıdır. İngilizce’de Malta poundu olarak da anılır. Ancak 1 Ocak 2008 yılından itibaren Malta’da Euro kullanılmaktadır.

Malta'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) standardına göre birçok evrensel kural belirlenmiştir. Bunlardan biri de para birimlerine ait üç haneli kısaltmalardır. Eğer bir para biriminin var olan değeri yükseltilirse kodun son hanesi değiştir. Bu sayede de iki farklı değer birbiri ile karıştırılmaz. Her para birimine ait bir ISO 4217 kodu bulunur.

Malta’da para birimi Malta lirasıdır. Malta lirasına ait ISO 4217 para birimi kodu ise MTL’dir. Tüm dünyada döviz bürolarında ya da para piyasalarında Malta lirası para birimi MTL kodu ile işlem görmektedir. Ancak 1 Ocak 2008 yılından itibaren Malta’da Euro kullanılmaktadır. Euro’nun para birimi kodu ise EUR’dur.