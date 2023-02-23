Malulen emeklilik, ölüm aylığı, maaş desteği... SGK'dan depremden etkilenen 11 il için karar

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay, 20 Şubat akşamı da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Depremden etkilenen illerde yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Depremzedelere aylık ve ödeneklerde bir dizi kolaylılar da sağlanmaya başlanacak.

Çalışma gücünü kaybedenler, işyeri kapananlar, yakınlarını kaybedenlere "malulen emeklilik, ölüm aylığı" bağlanacak, çalışanlar için maaş desteği verilercek. Emzirme ve iş göremezlik ödeneklerinde il müdürlükleri adına onaya gerek kalmadan ödemeler kolaylıkla yapılacak. Depremden önce vadesi geçen genel sağlık sigortası prim borçlarına gecikme cezası uygulanmayacak.

50 MİLYAR TL ERTELENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, afet bölgelerinde sosyal güvenlik, çalışma hayatı başta olmak üzere yeni tedbirleri devreye almaya devam ediyor. Sigortalı çalışırken hayatını kaybedenlerin eş, çocuklarına ve ihtiyacı olan ana-babasına ölüm aylığı, sakat kalanlara da malul aylığı verilecek.

SSK'lı olanlar için toplam 900 prim gün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlar için de en az 1800 prim günü bulunması gerekiyor.

Deprem bölgesindeki vatandaşların malullük, yaşlılık, aktif ölüm ilk karar aylık talepleri, toptan ödeme taleplerine ilişkin işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek.

Bu yılın ilk 6 aylık dönemi için 11 ilde yaklaşık 50 milyar liralık prim borcu ertelendi. Vadesi geçen genel sağlık sigortası prim borçlarına 31 Ağustos 2023'e kadar gecikme cezası, zammı uygulanmayacağı da açıklandı.

EMZİRME ÖDENEKLERİ YATIYOR

Emzirme ödenekleri ile geçici iş göremezlik ödenekleri il müdürlükleri adına herhangi bir onaya gerek olmadan ilgili merkez birimlerince sistem üzerinden otomatik olarak ödenecek.

6 Şubat tarihinden önce veya sonra düzenlenen raporlara (iş kazası dâhil) ilişkin ödeme yapılmasında çalışılmadığına dair bildirim veya beyan olup olmadığına bakılmaksızın tüm raporlara ait geçici iş göremezlik ödeneği verilmesine yönelik işlemler de yapılacak. Burada da herhangi bir onaya gerek kalmaksızın ilgili merkez birimince otomatik olarak yatırılacak.

Mahsuplaşma Programı kapsamındaki işyerleri için mahsuplaşma işlemi yapılmayarak geçici iş göremezlik ödenekleri doğrudan sigortalılara ödenecek.

İCRA DOSYASI AÇILMAYACAK

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre; prim borcu sebebi ile sağlık hizmetlerinde bir kesinti olmayacak. Deprem bölgesinde sosyal güvenlik borçları sebebi ile icra dosyası açılmayacak, 250 binin üzerinde e-haciz kaldırılacak. SGK'dan borcu yoktur belgesi talep eden işverenlerin erteleme kapsamına giren illerde bulunan işyerlerinden kaynaklı borçları 6 Şubat ile 31 Ağustos arasında borç olarak gösterilmeyecek.

Araç hacizlerinin yakalamaları da bu kapsamda kaldırılacak. On il ile sınırlı olmak kaydıyla 24 aya kadar tecil faizi alınmaksızın taksitlendirme işlemi yapılabilecek. Herhangi bir menkul ya da taşınmaz satış işlemi yapılmayacak.

ELAZIĞ'DA DA GEÇERLİ

Deprem sebebi ile mücbir sebep kapsamına alınan Elazığ'da, depremlerden etkilenen diğer 10 ilde uygulanan sosyal güvenlikle ilgili işlemlerdeki kolaylıkların tamamı geçerli olacak.

