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Malülen emeklilik şartları nelerdir? Hangi hastalıklarda mümkün?

20.07.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malulen emeklilik, çalışanın iş yapamaz duruma gelmesi veya meslek hastalığına yakalanması durumunda devlet tarafından mağduriyetinin giderilmesi için uygulanan sistem. Çalışanın malul sayılabilmesi ise birçok şarta bağlı. Peki malulen emekli olma şartı neler? Hangi hastalıklar malul sayılır? Gelin birlikte bakalım.

Malülen emeklilik şartları nelerdir? Hangi hastalıklarda mümkün?

Günümüzde iş kazaları ve meslek hastalıkları, kişinin çalışmasını engelleyecek durumlara sebebiyet verebiliyor. Bu durum çalışanın iş hayatına etki ettiği gibi günlük yaşamında da olumsuz sonuçlar doğuruyor. Eğer çalışan, yüzde 60 çalışma gücünü kaybetmişse veya meslek hastalığına yakalanmışsa devlet tarafından kendisine yaşanan mağduriyetin giderilmesi adına emeklilik hakkı tanınıyor. Kurum Sağlık Kurulu'ndan iş yapamaz raporu alan çalışan, malul sayılıyor ve devletin kendisine sunduğu maaştan yararlanabiliyor. Çalışan, meslek hastalığı dışında ciddi bir sağlık problemi yaşıyorsa yine malulen emekli olma hakkına sahip olabiliyor.

YÜZDE 60 İŞ GÖRMEZ RAPORU ŞART

Malulen emeklilik, iş gücü kaybına uğrayan çalışanın yeniden iş bulması veya mevcut işinde çalışması zor olabileceğinden çalışanın mağduriyetinin giderilmesi adına uygulanan sisteme deniyor. Bu sisteme göre çalışan, emekli maaşı ve birtakım sosyal haklardan yararlanıyor. Ancak malulen emekli olmak isteyen çalışandan bazı şartları yerine getirmesi bekleniyor.

Çalışanın, malul sayılması için çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını kaybettiğini Kurum Sağlık Kurulu'nca tespit ettirmesi ve rapor sonucuyla birlikte yazılı başvuru yapması gerekiyor. Sağlık kurulu tarafından onaylanan rapor doğrultusunda çalışan emeklilik hakkından yararlanmak için yazılı istekte bulunuyor. Başvurudan sonra süreç; çalışanın sağlık kurullarına sevki, raporun incelenmesi ve Kurum Sağlık Kurulu'nca maluliyet şartlarını taşıyıp taşımadığına karar verilmesi şeklinde ilerliyor. Malulen emekli sayılabilmek için ise belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Bunlar;

-İşçinin sigortalı olarak 10 yıldır çalışıyor olması
-Asgari 1800 günlük prim ödemesi ve hizmet süresi bulundurması
-SGK’nın sevk ettiği meslek hastalıkları hastanesinden en az yüzde 60 güç kaybı yaşadığını raporlaması
-Meslek hastalığına, işe başladığı tarihten sonra yakalandığını kanıtlaması

TAŞINMASI GEREKEN HASTALIKLAR

Malulen emekli sayılabilmek için bazı hastalıkları taşımak da tek başına yeterli sebep olabiliyor. Bu hastalıkların en başında kanser gelirken epilepsi, AIDS, akciğer nakli, kalp nakli, kalp hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, Parkinson sendromu, zeka geriliği, görme azlığı, retina kanamaları, bipolar bozukluk, şizofreni, tek başına ayakta kalmakta güçlük çekme de malulen emeklilik hakkı tanıyan hastalıklar arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik
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