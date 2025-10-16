FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Mango'dan alışveriş yapanlar dikkat! Dev firma uyardı, veriler çalındı: Kredi kartı bilgileri, telefon numarası ve mailler...

Mango'dan alışveriş yapanlara şok! İspanyol giyim markası Mango siber saldırı sonucu kullanıcı verilerinin çalındığını duyurdu. Bir açıklama yayınlayan Mango firması müşterilerini uyardı ve mail yolladı. Mango'daki veri hırsızlığının 2 gün önce gerçekleştiği öğrenildi. Çalınan veriler arasında kredi kartı bilgileri olup olmadığı merak ediliyor. İşte detaylar...

Mango'dan alışveriş yapanlar dikkat! Dev firma uyardı, veriler çalındı: Kredi kartı bilgileri, telefon numarası ve mailler...
Cansu Akalp

İspanyol merkezli moda markası Mango, siber saldırıya uğradığını ve bu nedenle sınırlı sayıda müşteri bilgilerinin açığa çıktığını resmen duyurdu.

Mango firması bugün yayınladığı bir açıklamayla müşterilerinin verilerine ‘yetkisiz erişim’ sağlandığını doğruladı.

TELEFON NUMARALARI ÇALINDI, KART BİLGİLERİ GÜVENDE!

Şirket, kendi altyapısı ve kurumsal sistemlerinin etkilenmediğini vurguladı. Yapılan açıklamada, açığa çıkan veriler arasında müşterilerin isimleri, ülkeleri, posta kodları, e-posta adresleri ve telefon numaraları bulunduğu; soyad, şifre ile kredi kartı ya da banka bilgileri gibi finansal verilerin ise saldırı kapsamında olmadığı belirtildi.

Mango ayrıca, düzenleyici kurumlarla iş birliği içinde hareket ederek İspanya Veri Koruma Ajansı (AEPD) ve diğer yetkili mercilere konuyu bildirdiğini açıkladı.

Mango dan alışveriş yapanlar dikkat! Dev firma uyardı, veriler çalındı: Kredi kartı bilgileri, telefon numarası ve mailler... 1

Şirket, olayın hafta sonunda tespit edildiğini, derhal güvenlik önlemlerinin devreye sokulduğunu ve çevrim içi hizmetlerinde herhangi bir kesintinin yaşanmadığını da aktardı. Mango’nun en önemli pazarları arasında İspanya, Fransa ve Türkiye yer alıyor.

İşte Mango'nun müşterilerine gönderdiği mailde yazılanlar;

"Kişisel verilerle ilgili önemli duyuru
Tarih: 16 Ekim 2025
Müşterilerimizin güvenliği ve gizliliğine olan bağlılığımız doğrultusunda MANGO olarak, dış pazarlama hizmetlerimizden birinin belirli kişisel müşteri verilerine yetkisiz erişime maruz kaldığını size bildirmek istiyoruz.

Açığa çıkan bilgiler, pazarlama kampanyalarında kullanılan kişisel iletişim bilgileriyle sınırlıdır: yalnızca ad (soyadınız tehlikede değildir), ülke, posta kodu, e-posta adresi ve telefon numarası. Her şeyin normal şekilde işlemeye devam ettiğini ve Mango'nun altyapısı ile kurumsal sistemlerinin tehlikeye girmediğini bildirmek isteriz.

Hiçbir durumda banka bilgileriniz, kredi kartlarınız, kimliğiniz/pasaportunuz veya oturum açma bilgileriniz ya da şifreleriniz tehlikeye girmemiştir. MANGO bu durumu fark eder etmez hemen tüm güvenlik protokollerini devreye sokmuştur. Mevcut düzenlemelere uygun olarak ve iç protokolümüzü takip ederek MANGO, Veri Koruma Ajansı'nı ve Yetkilileri bilgilendirmiştir. Bu duyuruyu önlem amaçlı yayınlıyoruz ve tüm müşterilerimizin, ister e-posta ister telefon yoluyla olsun, şüpheli iletişimlere veya olağandışı eylem taleplerine dikkat etmelerini öneriyoruz.

MANGO, ek sorularınız için Müşteri Hizmetleri e-posta adresini (personaldata@mango.com) ve telefon numarasını (0850 390 29 89) kullanıma sunmaktadır ve bu özel olayın size vermiş olabileceği rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Her zaman olduğu gibi markamıza olan güveniniz ve bağlılığınız için teşekkür ederiz."

MANGO BİLGİLERİ ÇALINAN MÜŞTERİLERİNE NE ÖNERDİ?

Mango da müşterilerine şu hususlarda dikkatli olmalarını tavsiye ediyor:

-E-posta ve telefon yoluyla gelen şüpheli iletişim ve taleplere karşı uyanık olun.
-Hesap şifrelerinizi periyodik olarak güçlü ve benzersiz şekilde güncelleyin.
-Bilinmeyen bağlantılara tıklamaktan kaçının.
-Şüpheli durumlarda markayla doğrudan üzerinden iletişime geçin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AJet, Hollanda'ya yeni uçuşlara başlayacak! Tarih belli olduAJet, Hollanda'ya yeni uçuşlara başlayacak! Tarih belli oldu
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Listede Türkiye detayıDünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Listede Türkiye detayı

Anahtar Kelimeler:
mango alışveriş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.