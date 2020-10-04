Manisa'da 'beyaz altın' pamuk yüz güldürdü

Türkiye'nin tarımsal üretiminde önemli paya sahip olan Manisa'da, 'beyaz altın' olarak nitelendirilen pamuğun hasadına başlandı. Lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt sanayisine, küspesiyle de besicilik sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında gelen pamukta dekar başına verim, Manisalı üreticiyi mutlu etti. Kent genelinde 80 bin dekar alanda ekimi yapılan pamuk için üretici, pamukta taban fiyatın kilogramda en az 5 TL olmasını istiyor.

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Manisa'da bu yıl 1471 üreticinin ekim yaptığını kaydederek, şunları söyledi:

"Bu yıl pamuk hasadı başladığında tek korkumuz yağmurun yağmasıydı. Yağmur yağmadığı için pamuk şu an kaliteli. İlçemiz pamuk olarak lif bakımından Bergama Kınık'tan sonra en iyi uzun lif çıkaran ilçe. Bu yılki fiyatlar da 4 bin 200 TL civarında. Bunun en azından 4 bin 700 civarında olması lazım. Bir de pamuk primleri 3 yıldan beri hep aynı yerde seyrediyor. Biz pamuk primlerinin devlet büyüklerimiz tarafından yükseltilmesini istiyoruz."