Manisa'da coğrafi işaretli hünnabın hasadına başlandı

C vitamini içeriği, lifli yapısı ve antioksidan özellikleriyle özellikle kış döneminde hastalıklara karşı koruyucu bir gıda ürünü olarak ilgi gören hünnap, Demirci ilçesindeki çiftçilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Hasat için sabah erken saatlerde işbaşı yapan üreticiler, ağaçlardaki meyveleri makine ve sırık yardımıyla ağaç diplerine serdikleri örtünün üzerine silkeliyor.

Örtülerin üzerinde toplanan hünnapların elek makinesinde boylaması yapılıyor. Yapraklarından ayrılan meyveler kurutulmak üzere seriliyor. Hünnaplar 4 gün kuruduktan sonra çuvallara konularak satışa sunuluyor.

İlçede üretim kapasitesi artan meyvede bu yıl 300 ton civarında rekolte bekleniyor. Zirai ilaç kullanılmadan üretilen coğrafi işaret tescilli Demirci hünnabı, çeşitli bölgelerden talep görüyor.

Demirci'de 20 yıldır hünnap üreticiliği yapan Mehmet Dede, AA muhabirine, 700 ağaçta hünnap yetiştirdiğini söyledi.

Hünnabın sağlık açısından tercih edildiğini ifade eden Dede, şöyle konuştu:

"Şeker ve kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa şifalı. Hünnap topladıktan sonra eleklerimizde boylama yapıyoruz sonrasında kurutuyoruz. Yaşken kilogram olarak ağır geliyor ama kurutulma yapılırsa 4 yıl tazeliğini koruyor. Bu yıl arazimde yaklaşık 2 ton rekolte bekliyorum. İnternetten satış yapıyorum genellikle, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerine gönderiyorum. Almanya'ya da ürün gönderimi yapıyorum."

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır