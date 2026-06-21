Manisa’dan üreticiye destek: Çilekte maliyetleri düşüren hamle

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ve Köprübaşı ilçelerinde çilek üretimi yapan üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla yüzde 75 hibeli malç naylonu desteği verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Salihli’nin Gökeyüp Mahallesi ile Köprübaşı ilçesinde çilek üreticilerine yönelik bir destek projesi uygulamaya konuldu. Gerçekleştirilen teslim programında, toplam 73 üreticiye her biri yaklaşık bir dönümlük araziyi kaplayacak uzunlukta malç naylonları dağıtıldı. Düzenlenen programa Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ve çok sayıda üretici katılım sağladı.

ÜRETİM MALİYETLERİNİ AZALTMA HEDEFİ

Programda konuşan Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, kendisinin de bir üretici olarak tarım sektörünün yaşadığı zorlukları yakından bildiğini belirterek şunları söyledi: "Üretim maliyetlerine bir nebze olsun katkı sağlayabilmek adına, Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde ve bürokratlarımızın desteğiyle tarımdaki en büyük girdi maliyetlerini en aza indirecek yardım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hepimize hayırlı olsun. Bölgemizin kendine has kokusu ve lezzetiyle öne çıkan Gökeyüp çileklerini, el birliğiyle bölge halkımızın tüketimine arz etmeyi sürdüreceğiz."

KÜÇÜK ÜRETİCİLER ÖNCELİKLENDİRİLDİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ise bütçe imkânlarını en verimli şekilde kullanmak adına küçük üreticiye odaklandıklarını vurgulayarak şöyle konuştu: "Malç naylonu desteğimiz; Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı ve 4 dönümün altında çilek üretim alanına sahip üreticilerimizi kapsıyor. Bütçe imkânları ve artan maliyetler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hedef kitlemizi küçük üreticiler olarak belirledik. Sizlerin üretime devam edebilmesi adına, meclis kararımız doğrultusunda maliyetin yüzde 75’ini hibe olarak karşılıyoruz. Taleplere göre üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İHA