Mardinli kadın girişimciler "Kadın Girişimci Yönetici Okulu" sertifikalarını aldı

İSTANBUL (AA) - Kadın Girişimci Yönetici Okulu kapsamında Mardin'de eğitime katılan girişimci kadınlar, düzenlenen tören ile sertifikalarını aldı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, girişimci kadınların girişimcilik ruhunu desteklemek, piyasadaki rekabetçi güçlerini artırmak ve işlerini büyütmelerine katkı sağlamak hedefiyle Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle bu kez Mardin'de gerçekleşen Kadın Girişimci Yönetici Okulu mezunlarını verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, bundan 8 yıl önce başlayan Kadın Girişimci Yönetici Okulu programının önemli olduğunu belirterek, yıllardır kadın girişimciliği alanında kalıcı etki yaratan, bütünsel bir yaklaşım geliştirdiklerini aktardı.

Onaran, sürdürülebilir gelecek için ekonomik ve toplumsal kalkınmanın en önemli parçalarından birinin kadınların iş hayatı ve toplumdaki gücünün artması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu amaçla çıktığımız yolda kadın girişimcileri merkezine alan, onlar için cesaretlendirme, eğitim, finansman ve yeni pazarlara açılma çerçevesinde bütünsel bir program geliştiren Türkiye'deki ilk banka olduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu, özel sektör ve girişimcilik ekosisteminin yakın iş birliği çerçevesinde girişimcilerin önündeki engelleri kaldırmak için emek vermeye devam edeceğiz.