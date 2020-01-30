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Mardinli kadın girişimciler "Kadın Girişimci Yönetici Okulu" sertifikalarını aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 10:44 | Son Güncelleme

Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi iş birliğiyle Mardin'de gerçekleşen Kadın Girişimci Yönetici Okulu mezunlarını verdi - Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran: - "Kadın Girişimci Yönetici Okulu ile Türkiye'nin dört bir yanında 3 bine yakın kadın girişimciye ihtiyaç duydukları eğitimleri sunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kadın Girişimci Yönetici Okulu kapsamında Mardin'de eğitime katılan girişimci kadınlar, düzenlenen tören ile sertifikalarını aldı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, girişimci kadınların girişimcilik ruhunu desteklemek, piyasadaki rekabetçi güçlerini artırmak ve işlerini büyütmelerine katkı sağlamak hedefiyle Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle bu kez Mardin'de gerçekleşen Kadın Girişimci Yönetici Okulu mezunlarını verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, bundan 8 yıl önce başlayan Kadın Girişimci Yönetici Okulu programının önemli olduğunu belirterek, yıllardır kadın girişimciliği alanında kalıcı etki yaratan, bütünsel bir yaklaşım geliştirdiklerini aktardı.

Onaran, sürdürülebilir gelecek için ekonomik ve toplumsal kalkınmanın en önemli parçalarından birinin kadınların iş hayatı ve toplumdaki gücünün artması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu amaçla çıktığımız yolda kadın girişimcileri merkezine alan, onlar için cesaretlendirme, eğitim, finansman ve yeni pazarlara açılma çerçevesinde bütünsel bir program geliştiren Türkiye'deki ilk banka olduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu, özel sektör ve girişimcilik ekosisteminin yakın iş birliği çerçevesinde girişimcilerin önündeki engelleri kaldırmak için emek vermeye devam edeceğiz.

Kadın girişimciliği yaklaşımımız çerçevesinde BÜYEM ile birlikte hayata geçirdiğimiz Kadın Girişimci Yönetici Okulu ile Türkiye'nin dört bir yanında 3 bine yakın kadın girişimciye ihtiyaç duydukları eğitimleri sunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Medeniyetlerin beşiği olarak adlandırabileceğimiz ve çok önemli bir ticaret rotası üzerinde bulunan Mardin'de de kadın girişimcilere ulaşmış olmaktan mutluluk duyuyoruz."

- "Daha güçlü kadınlar olarak Mardin iş dünyasında yerimizi alacağız"

BÜYEM Merkez Müdürü Dr. Tamer Atabarut da eğitimlerle, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurucu ortaklarının yanı sıra yönetiminde çalışan ikinci ve üçüncü kuşak kadın girişimcilere ulaşma hedefinde olduklarını bildirdi.

Atabarut, "Kadın Girişimci Yönetici Okulu'nda verdiğimiz eğitimlerin, 'iş geliştirme' yaklaşımını kadın girişimcilere şirket kültürü olarak benimsetmesini, aynı zamanda 'kurumsal ve uzun ömürlü' işletmelere zemin yaratmasını amaçlıyoruz. Kadın girişimcilerimize vizyoner bir kimlik sağlayan eğitimlerin, katılımcıların yönetsel ve kişisel becerilerini geliştirirken, bilgi düzeyini de artırdığını gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mardin İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Deniz Hitay ise Kadın Girişimci Yönetici Okulu'na yoğun ilgi aldıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Turizmde ivme kazanmış ve girişimci sayısının günden güne arttığı ilimizde ne yazık ki kadın girişimci sayımız oldukça düşük. Bunun en büyük nedenlerinden biri bölgemizdeki kadınların iş hayatına atılırken erkeklere verilen ekonomik desteği alamamaları. Ellerindeki kısıtlı imkanları en verimli şekilde kullanmaları ve başarı sağlayabilmeleri için de yöneticilik alanında iyi bir eğitim alarak donanımlı olmaları gerekiyor.

BÜYEM tarafından verilen bu eğitimler sayesinde iş hukuku, mali konular, çözüm önerileri, mevzuat gibi konularda bilgi sahibi olduk ve gelecekte de bu eğitimler sayesinde daha başarılı, daha güçlü kadınlar olarak Mardin iş dünyasında yerimizi alacağımıza, hem ulusal hem de uluslararası alanda başarı göstereceğimize ve örnek olacağımıza inanıyorum."

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BÜYEM Merkez Müdürü Dr. Tamer Atabarut, garanti BBVA, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, Mardin İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Deniz Hitay,

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