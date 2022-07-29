Marjin ne demek? Marjin işlem nedir, nasıl hesaplanır?

Sermayenin küçük bir kısmı bile büyük yatırımlar yapmak için olanak tanır. Satın almaların ötesinde pozisyonlar dahilinde işlem yapılma imkanı verir. Marjin yatırımları aynı zamanda kaldıraçlı yatırımlar olarak da bilinir. Bir tür depozit ödemesidir. Geri alınabilirliği ile yatırımcıya serbestlik kazandırır. Birden fazla modu bulunur. Marjim işlem nasıl hesaplanır?

Marjin ne demektir?

Uluslararası döviz piyasalarında yer alan ve teminat kelimesinin karşılığı olan bir terimdir. Pozisyon açılmasını sağlayan bir ödeme şeklidir. Marjinin ne kadar olacağı satın alma yapılacak olan tahvile, endekse ve bunun gibi varlıklara bağlı olarak belirlenir.

Bir harcama olmadığı için pozisyon kapatıldıktan sonra serbest olur. Hisse senedi, endeks, tahvil gibi CFD'ler kaldıraç ürünleridir. Bu ürünlerden en küçük kısmıyla yüksek oranda piyasa görünürlüğü verir.

Piyasada yatırım yaparken işlem yapmadan önce teminat yatırılması marjin işlemi yapılması demektir. Marjin işlem sonrasında yatırımdan kar edilirse sermaye de o oranda kazanca ulaşır.

Yurt dışındaki piyasalarda sermayeden daha fazlasını kaybetme ihtimali vardır. Ancak ülkemizde marjin işlemden zarar edilse dahi sermayeden daha fazlası kaybedilmez. Borçlanma ihtimali yoktur.

Marj uygulanmış kur ne demektir?

Vadeli ürünler veya döviz piyasalarında gerçekleşecek olan işlemler için belirlenen bir tarihte sözleşme yapılır. Ancak teslimat daha sonraki bir tarihte gerçekleşir. Bu sözleşmeyi garanti altına almak için ön ödeme yapılmalıdır. Yapılan bu ödeme ile marj uygulaması gerçekleştirilmiş olur.

Çapraz marjin nedir?

Marjin modlarından biri de çapraz marjindir. Bu mod dahilinde likit akışını önlemek adına var olan miktarın tümü otomatik olarak kullanılır. Yatırımcının hesabındaki fonların paylaşımı yapılır. Aynı alım satım hesabında bulunan birden fazla pozisyonda işlem gerçekleşebilir.

Marjin hesaplama nasıl yapılır?

Yatırımcılar marjin hesaplamalarını nasıl yapacaklarını iyi bilmelidirler. Doğru işlemleri en doğru stratejiler ile yapabilmek için marjin hesaplama formüllerine halim olmalıdırlar.

Uluslararası para piyasalarında marjin rakamı, varlık ve serbest marjinin birbirlerine oranlanması sonucunda ortaya çıkar. Marjinin seviyesi belli bir oranın altına düştüğünde aracı kurum marjin çağrısı alır. Belirlenen seviyeden de aşağı düşerse sistem otomatik olarak pozisyonları kapatmaya başlar.

Marjin işlem nasıl yapılır?

Marjin hesaplamak için kulanılan bir formül vardır. Bu formül şu şekilde işler:

Parite Fiyatı X İşlem Hacmi olan miktar / Kaldıraç oranı= Marjin

Kullanılan teminat pozisyonun taşınabilmesi için önemli bir etkendir.



