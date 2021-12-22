Market fiyatları düşecek mi? Dolar düşüşü sonrası son durum! Gıda fiyatları düşer mi?

Dolar/TL, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrası yüzde 33'ü aşan değer kaybıyla 12,2756'ya kadar geriledi. Bu gelişmeler ile birlikte gıda ve market fiyatlarının düşüp düşmeyeceği araştırılıyor. Peki market fiyatları düşecek mi?

MARKET FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Özellikle son dönemde market ve gıda fiyatlarına yapılan zamlar sonrası fiyatların düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolarda yaşanan sert düşüş ile birlikte gıda fiyatlarının düşüp düşmeyeceği konusunda sorgulamalar çoğaldı.

Döviz kurlarında yaşanan yükselişle market fiyatlarındaki artışın, dolardaki düşüş ile birlikte ucuzlaması beklenmekte. Konu ile ilgili resmi bir açıklama/duyuru yapıldığında sayfamızda yer vereceğiz.

"DÖVİZ KURUNU İSTİKRARA KAVUŞTURACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları ise şöyle oldu:

"Salgın döneminde yaşadığı sağlık krizine ve toplumsal kırılmalara karşı yetersiz kalan, siyasi ve ekonomik konulara çözüm bulmakta zorlanan sisteme umut bağlayanları tüm bu hakikatleri görmeye davet ediyoruz. Mesela risk primlerinin yüksekliğinin Türk ekonomisinin gerçekliği ile ilgisi olmadığını vicdan sahibi her iktisatçı teslim eder.

Üretim, inovasyon, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm gibi konular öne çıkarken eski dünyanın kalıplarıyla ülkemizi değerlendirenler önce kendilerini yenilemelidir. Biz milletimize yeni bir vizyon öneriyoruz. Biz milletimize eski Türkiye alışkanlıkları değil 2023 hedefleri, 2053 vizyonu doğrultusunda hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Döviz kurunu istikrara kavuşturacağız, enflasyonu dizginleyeceğiz. Sevgili milletim, biz sizi seviyoruz, size inanıyoruz, siz bize inanın. Bugüne kadar inandınız, güvendiniz. 19 yıl Türkiye'nin altyapı, üstyapısıyla Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gayet iyi biliyorsunuz."



