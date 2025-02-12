Market market dolaşmadan... Fiyat karşılaştırmak isteyen koştu! İlk gün siteye akın ettiler

Vatandaşların ürün fiyatlarını karşılaştırabildiği siteye 24 saatte 490 bin tekil ziyaret gerçekleşti. AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgiye göre, dün erişime açılan "marketfiyati.org.tr" adlı internet sitesine ilk gün yoğun giriş gerçekleşti.

Siteye 24 saatte 490 bin tekil ziyarette bulunuldu. Site içi arama sayısı ise bu sürede 2 milyon 141 bine ulaştı.

A101, BİM, CARREFOURSA, HAKMAR, MİGROS, TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE ŞOK

Merkez Bankası ile TÜBİTAK'ın birlikte yürüttüğü proje kapsamında geliştirilen siteyle A101, BİM, CarrefourSA, Hakmar, Migros, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK'un verileri TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) sistemlerine aktarılıyor.

Merkez, geliştirdiği metotlar ve algoritmalarla gelen aykırı değerleri temizleyerek, veri kalitesini artırıyor. Bu yöntemle temizlenen veriler, Cimri Market ve Market Tamam uygulamalarıyla paylaşılarak anlık yayımlanıyor.

FİYATLAR ANLIK KARŞILAŞTIRILABİLİYOR

İnternet sitesiyle meyve, sebze, et, tavuk, balık ve içecek gibi temel gıda ile temizlik ve kişisel bakım malzemelerinin aralarında yer aldığı birçok ürünün fiyatı anlık karşılaştırılabiliyor. Sitede 50 bine yakın ürüne ilişkin bilgiler yer alıyor.

MOBİL UYGULAMA DA GELECEK

"Market Fiyatı Mobil Uygulaması"nın da yakında erişime açılması planlanıyor. (AA)