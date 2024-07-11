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  4. Marketlerde fiyat farkı isyanı! Görenler inanamadı: Aynı ürün 4 farklı fiyat, yüzde 300 daha ucuz…

Marketlerde fiyat farkı isyanı! Görenler inanamadı: Aynı ürün 4 farklı fiyat, yüzde 300 daha ucuz…

11.07.2024 08:13
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Marketlerin aynı ürüne farklı fiyat uygulaması tüketiciyi isyan ettirdi. Aynı rafta, aynı kalitedeki iki farklı markanın ürünü arasında, yüzde 300'e varan fiyat farkı var. Aralarındaki tek fark, satıldıkları yere göre değişen fiyatları olunca yaşanan bu duruma tepki yağdı. Herkes hükümetin harekete geçmesini istiyor. İşte detaylar…

Marketlerde fiyat farkı isyanı! Görenler inanamadı: Aynı ürün 4 farklı fiyat, yüzde 300 daha ucuz…

Marketler arasında fiyat uçurumu olan ürünlere her gün bir yenisi ekleniyor. Tüketicinin radarına takılan bu kez bir diş fırçası oldu.

Pet şişede satılan sular arasındaki fiyat farkından başlayan marketlerdeki tartışma devam ediyor. Bu kez ürün de markada aynı ancak 4 markette de fiyatları farklı. Aynı üründe bu kadar fark nasıl olabiliyor, kimse anlam verebilmiş değil. Tüketici market fiyatlarına artık bir standart gelmesini istemeye başladı.

ATV Haber muhabiri gittiği 4 farklı markette de 4 farklı fiyatlar karşılaşırken yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

“Şu anda bir markete geldik ve diş fırçasının buradaki fiyatı 79 lira 90 kuruş aynı diş fırçasının farklı bir marketteki fiyatı ise 269 lira 95 kuruş. Yine farklı bir mağazaya geldim, fiyatlar arasında adeta uçurum var. Çünkü aynı diş fırçasının buradaki fiyatı ise 160 lira. Neredeyse her gittiğimiz mağaza ve marketlerde farklı fiyatlarla karşılaştık işte yine aynı diş fırçası ancak buradaki fiyatı 144 lira 90 kuruş.”

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Bir şampuanın ise bir markette fiyatı 74 lira 75 kuruşken diğerinde 113 lira 50 kuruş.

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Ticaret Bakanlığı bu mağduriyetin önüne geçebilmek için hazırlıklarını tamamlamak üzere ambalaj üzerine tavsiye fiyat etiketi uygulaması devreye girdiğinde aşırı fiyat farkı olan ürünler kolayca tespit edilebilecek. Tüketiciler de e-devlet üzerinden fahiş fiyat uygulayan firmaları Ticaret Bakanlığı'na ihbar edebiliyor.

Marketler arasında yaşanan bu dengesiz fiyat politikası ise vatandaşı zor durumda bırakmaya devam ediyor. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express
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market diş fırçası fiyat
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