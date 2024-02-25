Marketlerde kafa karışıklığına son! Etiketler de ambalajlar da değişiyor: "Tüketiciyi kandırmaya girer"

Marketten tereyağı sanılarak margarin alınması gibi yanılmaların önüne geçmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı yeni bir düzenleme hazırladı. Muzun ya da çileğin kendisi olmayıp eser miktarda aroması katılmış sütlerin ambalajları, etiketleri değişecek.

"TÜKETİCİ KANDIRMAYA GİRER"

Bakanlığın düzenlemesine göre söz konusu gıda, ürünün içeriğinde yoksa ambalajında da olmayacak. Düzenlemeyi değerlendiren gıda mühendisi Ebru Kayıran, "İçerisinde muz olmayan, çilek olmayan, bu tarz ürünleri bunları varmış gibi göstermek tüketiciyi birazcık kandırmaya girer. Bir gıda mühendisi olarak yapılanın çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü içerisinde muz olmayan bir ürüne muzlu süt denmez" diye konuştu.

ÜRÜNÜN ÖN YÜZÜNDE AÇIKÇA BELİRTİLECEK

Muzlu süt diye satılan ancak içindekiler kısmında muz aroma vericisi yazan ürün hakkında konuşan Kayıran "Burada muz koymuyor, muz aroma verici koyuyor. Bu da ne demek, yani içerisinde muz olmadan o ürün etiketi varmış gibi yazılıyor" diyerek yanıltıcılığa dikkat çekti. Atv Haber'in haberin göre yeni düzenlemeyle birlikte artık bu ve buna benzer ürünlerde 'çilekli' ya da 'muzlu süt' yazmayacak, 'çilek aromalı' ya da 'muz aromalı süt' yazacak. Yani içinde meyvenin aroması varsa o ürünün ön yüzünde açıkça belirtilecek.

İLK BAKIŞTA GÖRÜLECEK BÜYÜKLÜKTE YAZACAK

Gıdanın adı da artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere aynı büyüklüğünde yazılacak ve görsel oyunlarla tüketicinin aldatılmasına müsaade edilmeyecek.

MARGARİN KARIŞIKLIĞINA SON!

Üzerinde 'tereyağı tadında', 'tereyağı lezzeti' gibi ibarelerle satılan margarinler hakkında konuşan Kayıran "Üzerinde 'tereyağı lezzeti' yazıyor, 'Aa, demek ki tereyağı' diyor ve bunu sepetine atıyor. Eve bir geliyor, 'Bu tereyağı değil, margarin' diyor. Bu karışıklıkların önüne geçmek için yapılan bir düzenleme." dedi.

KENDİSİ YOKSA GÖRSELİ DE YOK

Yine, 'muzlu, çilekli bisküvi' diyerek satılan ancak içinde yüzde 0,2 oranında aroma tozu olan ürünlerin ambalajları da değişecek ve meyvenin görseli olmayacak.

Kayıran, "Yeni dönemde artık bunlarla da muz yazmayacak ve bu şekilde olmayacak. Yeni ambalajlamada, yeni etiketlerde bunlar bunları artık raflarda göremeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.





