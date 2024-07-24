FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Marketlerde yeni dönem! Artık alışverişlerde sürprize yer yok: Yakın zamanda zorunlu olabilir

Marketlerde yeni dönem! Artık alışverişlerde sürprize yer yok: Yakın zamanda zorunlu olabilir

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
24.07.2024 09:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilik ilk uygulama Tarım Kredi Marketleri’nde… Tarım Bakanlığı hayata geçirdi, tüm zincir marketlerde zorunlu olması bekleniyor. Vatandaşların markete gittiğinde sürprizle karşılaşmasına engel olacak karekod uygulaması hayata geçti. Yeni uygulama sayesinde artık ürün kasaya gitmeden hakkındaki tüm bilgiler öğrenilebilecek. İşte haberin ayrıntıları…

Marketlerde yeni dönem! Artık alışverişlerde sürprize yer yok: Yakın zamanda zorunlu olabilir

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ‘Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması’ hayata geçirildi. Buna göre zincir marketler gibi gıda işletmelerinde karekod uygulaması başlıyor. Artık ürün kasaya gitmeden hakkındaki tüm bilgiler öğrenilebilecek. Peki vatandaşlar yeni uygulamayı nasıl kullanacak? Avantajları neler? İşte detaylar...

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

‘AMAÇ ÜRÜNÜ SORGULAMAK’

Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi Baki Öztürk şu ifadeleri kullandı:

“Tüketicinin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla başlatılan karekod uygulaması Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Burada amaç vatandaşların, ürünün ilk üretim aşamasından kendisinin tüketim aşamasına kadar olan süreçte aldığı ürünün ne kadar güvenilir olduğunu rahatlıkla sorgulayabilmesidir.

VATANDAŞLAR NASIL SORGULAMA YAPACAK?

Tüketicinin yapması gereken tek şey “Tarım Cebimde” uygulamasını telefonuna indirip, “Gıda Kontrol” menüsünden “İşletme Denetim Sorgulama” seçeneğine tıklamaktır. Daha sonrasında kamerası ile karekodu okutmalıdır. Her işletmenin kendine özel karekod içeren görselleri sayesinde tüketici, işletmeye ait kayıt/onay numarası, unvan, adres ve en son denetim tarihi bilgilerine rahatlıkla ulaşılabilecek.

AA-20240721-35195349-35195348-TARIM_VE_ORMAN_BAKANI_YUMAKLI_GIDA_ISLETMELERINDE_KAREKODU_AAYA_ANLATTI

‘İŞLETMELER KAREKOD BELGESİ OLUŞTURABİLİR’

İşletmeler https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden “İşletme Karekod Oluşturma" linkine tıklayıp gerekli bilgilerini doldurduktan sonra kendilerine özel karekod belgesini oluşturabilirler ve bunları vatandaşların rahatlıkla görebileceği ve sorgularını yapabileceği yerlere asabilirler.

Tarım Cebimde uygulaması aslında sadece gıda işletmelerinin en son ne zaman denetlendiğini göstermiyor. Çiftçi Kayıt Sistemi bilgilerinden, yetiştirilen ürün bilgilerine kadar birçok bilgiyi gösteren bir uygulama. Sürekli olarak da Tarım Bakanlığı tarafından geliştiriliyor.

VATANDAŞ ŞÜPHELİ ÜRÜN TESPİT EDERSE NE YAPMALI?

İşletme Denetim Sorgulaması’nda şu anda en son denetimin bilgileri yer almakta ancak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da karekod sonucunda sadece tarihin değil denetim sonucunun da yer alacağını ve bu konuda da çalışmanın en hızlı şekilde sonuçlanacağını söylemektedir. Yani aslında taklit veya güvenilirliğinden şüphe duyulan bir ürünle karşılaşıldığında vatandaşların yapacağı ihbar sonucunda yapılan denetim sonuçları da yakın zamanda karekod sorgulaması sonucunda görülebilecek. Ancak Tarım Cebimde uygulamasında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın iletişim bilgileri de yer almaktadır. Ayrıca vatandaşlar ALO 174 GIDA HATTI ve Ticaret Bakanlığı’nın ALO 175 TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI ile ilgili şikayet ve ihbarlarını rahatlıkla oluşturup sonuçlarını da buradan öğrenebilmektedir. Yine yapmış oldukları bu ihbar ve şikayetler sonucunda da Bakanlıklar gerekli denetimleri yapmaktadır.

UYGULAMANIN AVANTAJI NE?

Getirilen uygulamanın en önemli faydası ürün ve işletmenin güvenilirliğinin vatandaş tarafından rahatlıkla sorgulanabilmesidir. Çünkü vatandaş ‘aldığı ürün taklit mi, ya da herhangi bir üretim hatası ile karşılaşmış mı? İşletme standartlara uygun şekilde mi satış yapıyor?’ bunları sorgulamak istiyor. Bu uygulamanın en büyük faydası vatandaşın ürünleri gönül ferahlığı ile tüketilmesinin önünü açmak. Diğer yandan işletme açısından da faydası kendi güvenilirliğini kanıtlamış olmak ve ticari olarak da satışlarını bu ilkeye dayandırabilmek. Bir işletme açısından düşündüğümüzde en önemli husus ticari itibardır. Bu denetimlerin sonucuna ve tarihine vatandaşın rahatlıkla ulaşabiliyor olması da ticari itibarını belirleyecektir.

AA-20240721-35195349-35195346-TARIM_VE_ORMAN_BAKANI_YUMAKLI_GIDA_ISLETMELERINDE_KAREKODU_AAYA_ANLATTI

Tüketici açısından bir diğer fayda ise işletmeler arası rekabeti sağlaması olacaktır. Taklit veya hileli ürün barındırmayan, sağlık standartlarını yerine getiren işletmeler bu sayede kendilerini ve ticari itibarlarını tüketicinin güvenini kazanarak kullanacaktır. Aslında tüketici açısından da sağlıklı bir rekabet ortamını bizlere kazandıracaktır.

TÜM ZİNCİR MARKETLER BU UYGULAMAYA GEÇER Mİ?

Şu anda gönüllülük esası ile işletmelere getirilmiş bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak Tarım ve Kredi Sıfır Marketi’nde uygulanmaya başlandı. Tahminimiz tüm işletmelerin en hızlı şekilde bu sisteme geçeceği yönünde. Rekabet ortamı ve vatandaşın güvenini kazanmış olmak bir işletme için çok önemli. En son ne zaman denetime girdiğini ve ilerleyen dönemde de denetim sonucunun yer alacağı bir sistemi kendi müşterilerine sunmak tüm zincir marketler ve gıda işletmeleri için çok önemli bir tercih sebebi olacaktır.

Buradaki zorunluluk aslında işletmeler için ticari ortamın ve rekabetin kendi şartlarından kaynaklanan bir gönüllü zorunluluk olacaktır, ancak ilerleyen dönemlerde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu uygulamayı zorunlu tutması da pek muhtemel görünüyor.”

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
market
En Çok Okunan Haberler
Ülke puanında işler karıştı! F.Bahçe kazanmasıydı yerimizi kaptırıyorduk

Ülke puanında işler karıştı! F.Bahçe kazanmasıydı yerimizi kaptırıyorduk

Terör halayından "Ölürüm Türkiyem" ile yolculuğa

Terör halayından "Ölürüm Türkiyem" ile yolculuğa

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

İkinci el otomobil de galericiler tarih verdi! 100 bin lira...

İkinci el otomobil de galericiler tarih verdi! 100 bin lira...

Kuaförlerin pazar tatili isyanı... Yeni evlenecekler dikkat!

Kuaförlerin pazar tatili isyanı... Yeni evlenecekler dikkat!

Şimdi de girdi maliyeti bahanesi… 81 il var ama en çok onlar etkileniyor!

Şimdi de girdi maliyeti bahanesi… 81 il var ama en çok onlar etkileniyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor fırsatları devam ediyor

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor fırsatları devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kahve severlerin favorisi, çok satanlarda birinci...

Kahve severlerin favorisi, çok satanlarda birinci...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.