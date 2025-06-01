Markette 36 ürünün 17'sinde fiyat arttı, 19'unda fiyat azaldı!

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mayıs ayı üretici ve market fiyatları ile girdi maliyetlerindeki değişimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bu dönemde üretici market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 283 ile sivri biberde görüldüğünü belirten Bayraktar, bunu yüzde 278 ile kuru soğan, yüzde 217 ile kuru fasulye, yüzde 213 ile nohut, yüzde 203 ile kuru incirin takip ettiğini kaydetti.

Bayraktar, markette 36 ürünün 17'sinde fiyat artışı, 19'unda ise fiyat azalışı görüldüğüne işaret ederek,"Markette fiyatı en fazla artan ürün, yüzde 22 ile limon ve elma oldu. Limon ve elmadaki fiyat artışını, yüzde 8 ile kuru üzüm, yüzde 6 ile kuru kayısı ve maydanoz takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 49 ile sivri biber oldu. Sivri biberdeki fiyat düşüşünü yüzde 39 ile salatalık, yüzde 36 ile kabak, yüzde 34,5 ile patlıcan izledi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu ayda, üreticide 28 ürünün 8'inde fiyat artışı olurken, 13'ünde fiyatların gerilediğine dikkati çeken Bayraktar, 7 üründe ise fiyat değişimi olmadığını kaydetti. Üreticide en çok fiyat düşüşünün, yüzde 72 ile sivri biberde görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, "Sivri biberdeki fiyat düşüşünü yüzde 53 ile kabak, yüzde 41 ile patlıcan, yüzde 36 ile kuru soğan izledi. Üreticide en çok fiyat artışı, yüzde 112,5 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını, yüzde 25 ile havuç, yüzde 17 ile kuru kayısı, yüzde 13 ile marul izledi." değerlendirmesinde bulundu.

ÜRETİCİDEKİ FİYAT DEĞİŞİMİNİN NEDENLERİ

Bayraktar, limonda bayramın yakınlaşmasıyla birlikte talepte görülen artışın, havuçta ise hasadın bitmesi nedeniyle depolanan ürüne, depo maliyetinin eklenmesinin fiyatları artırdığını vurguladı. Marul ve maydanozda arzındaki azalmanın da fiyatları yükselttiğine değinen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yaşanan zirai dondan etkilenen kayısıda, üretici fiyatları artış gösterdi. Sivri biber, kabak, patlıcan, domates ve salatalıktaki fiyat düşüşü, tarla üretiminin başlaması nedeniyle arzda yaşanan artıştan kaynaklandı. Kuru soğanda, ekim alanlarının artması sebebiyle rekolte yükseldi. Üretimdeki bu artış, fiyatların gerilemesine neden oldu."

Bayraktar, Ziraat Odaları aracılığıyla girdi piyasalarından aldıkları fiyat verilerini ise şöyle aktardı:

"Mayısta, nisana göre amonyum sülfat gübresi yüzde 4,9, üre gübresi yüzde 2,3, DAP gübresi yüzde 0,8, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 0,7 artış gösterdi. Buna karşın amonyum nitrat gübresi yüzde 0,5 düştü. Geçen yılın mayıs ayına göre son bir yılda üre gübresi yüzde 46,2, DAP gübresi yüzde 36,9, amonyum nitrat gübresi yüzde 33, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 31,4 ve amonyum sülfat gübresi yüzde 28,6 arttı. Mayısta, nisana göre süt yemi yüzde 2,7, besi yemi yüzde 2, son bir yılda besi yemi yüzde 27,2, süt yemi yüzde 26,4 arttı. Elektrik fiyatları yıllık olarak yüzde 47,08 artarken tarım ilacı fiyatları yüzde 14,94 yükseldi. Mayısta mazot fiyatı aylık olarak yüzde 1,7 artarken, yıllık yüzde 13,9 yükseldi. Girdi fiyatlarında yıllık bazda en fazla artış yüzde 47,08 ile elektrikte görüldü."

Dünya Süt Günü'nü de kutlayan Bayraktar, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için özellikle çiğ sütte üreticinin kazanç elde etmesinin sağlanması, girdi fiyatlarının düşürülmesi ve kontrol edilmesine yönelik tedbirler alınması gerektiğini vurguladı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır