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Marmaray fiyatı ne kadar oldu? Marmaray ücreti kaç TL? İşte en kısa ve en uzun mesafe tek basım fiyatı

08.08.2023 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaray fiyatı hakkında araştırmalar hız kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında çıkan karar ile, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam geldi. İstanbul'da toplu taşıma zammının ardından marmaray yeni zamlı ücreti ve en kısa-en uzun mesafe tek basım tutarı merak konusu oldu. Peki, Marmaray fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Marmaraya ne kadar zam geldi? İşte en kısa ve en uzun mesafe tek basım fiyatı...

Marmaray fiyatı ne kadar oldu? Marmaray ücreti kaç TL? İşte en kısa ve en uzun mesafe tek basım fiyatı

Marmaray ücreti ne kadar oldu sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından çıkan karar ile, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldığı açıklandı. Zam açıklamasının ardından yeni tarifeler hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda Marmaray fiyatı da merak edildi. Peki, yeni Marmaray ücreti kaç TL, ne kadar oldu? İşte en kısa ve en uzun mesafe marmaray tek basım fiyatı...

MARMARAY FİYATI NE KADAR OLDU?

Geçen hafta UKOME bir toplantı yapmıştı. Yüzde 57 oranında bir zam teklini yapılmıştı. Ancak bunun yeniden revize edilmesi için ağustos ayına toplantı ertelendi. Zam kararı yüzde 51.52’ye çekildi.

Marmaray 1

Bu kapsamda; metrobüs tam bilet ücreti 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.

Marmaray ise, en kısa 15 TL, en uzun 33 TL oldu.

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İstanbul'da taksi açılış ücreti ve indi bindi ücretine zamİstanbul'da taksi açılış ücreti ve indi bindi ücretine zam
Ne altın ne dolar! En çok o kâr ettirdiNe altın ne dolar! En çok o kâr ettirdi
İstanbul'da toplu taşımaya zam geldiİstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
Anahtar Kelimeler:
Marmaray

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