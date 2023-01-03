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Marmaray, İETT, taksi abonman ücret tarifesine zam geldi! 2023 Marmaray, İETT, taksi abonman ücret tarifesi ne kadar oldu?

03.01.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Yeni yılla birlikte güncel fiyatlar da yolcularla paylaşıldı. Marmaray, İETT, taksi, abonman ücretlerine yapılan yeni zamlar 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli oldu. Servis ücretleri zammı ise okulların 2. döneminde uygulanacak. Peki 2023 Marmaray, İETT, taksi abonman ücret tarifesi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Marmaray, İETT, taksi abonman ücret tarifesine zam geldi! 2023 Marmaray, İETT, taksi abonman ücret tarifesi ne kadar oldu?

2023 ile beraber yeni zamlar da gündemdeki yerini aldı. Minibüs indi bindi ücreti ise 5,25 TL'den 7 TL'ye çıktı. Peki 2023 Marmaray, İETT, taksi abonman ücret tarifesi ne kadar oldu? Öğrenci abonman ücreti 109 TL'den 140 TL'ye yükseldi. Tüm toplu taşıma ücretlerine haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

2023 MARMARAY, İETT, TAKSİ, ABONMAN ÜCRET TARİFESİ

Otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, taksi, dolmuş, minibüs, serviste yeni zamlı tarifesi şu şekildedir:

Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL'ye çıktı.

Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL'ye çıktı.

Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL'ye çıktı.

Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL'ye çıktı.

Marmaray, İETT, taksi abonman ücret tarifesine zam geldi! 2023 Marmaray, İETT, taksi abonman ücret tarifesi ne kadar oldu?

Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL'ye çıktı.

Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL'ye çıktı.

Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL'ye çıktı.

Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL'ye çıktı.

Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye çıktı.

Marmaray, İETT, taksi abonman ücret tarifesine zam geldi! 2023 Marmaray, İETT, taksi abonman ücret tarifesi ne kadar oldu?

Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL'ye çıktı.

Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL'ye çıktı.

Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL.'ye çıktı.

Marmaray için en uzun mesafe ücreti 16.97 TL’den 21.91 TL'ye yükseldi.

Metrobüs içinen uzun mesafe ücreti ise 11.38 TL iken 14.69 TL oldu.

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metrobüs İETT taksi Marmaray

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