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Marmaray ve Başkentray 3 ay daha sağlık çalışanlarına ücretsiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.05.2020 14:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanları Marmaray ve Başkentray’dan 01 Haziran itibariyle üç ay daha ücretsiz yararlanacak” dedi.

Marmaray ve Başkentray 3 ay daha sağlık çalışanlarına ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray’da normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren seferlerin 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacağını bildirerek, Halkalı - Gebze hattında toplam 285 seferle Zeytinburnu-Maltepe-Zeytinburnu arasında 8’er dakika aralıklarla, diğer istasyonlar arasında ise 15 dakika aralıklarla trenlerin işletilmeye başlayacağını açıkladı.

Karaismailoğlu, Başkentray’da da aynı şekilde normalleşme programının başlatılacağını söyleyerek, “Bu kapsamda Başkentray da günde 113 seferle ve 15 dakika aralıklarla hizmet vermeye başlayacak. Sağlık çalışanları Marmaray ve Başkentray’dan 01 Haziran itibariyle üç ay daha ücretsiz yararlanacak” dedi.

Ayrıntılar geliyor...


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