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Mart ayı enflasyonu için saatler kaldı! TÜİK saat 10.00'da açıklayacak...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.04.2025 08:21
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Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı enflasyonunu bugün saat 10.00'da açıklayacak. Vatandaşların yakından takip ettiği veriler öncesi Mart ayı enflasyonu için ekonomistler tarafından tahminler yapıldı. Peki, Mart ayı için beklenti ne yönde? İşte detaylar...

Mart ayı enflasyonu için saatler kaldı! TÜİK saat 10.00'da açıklayacak...

Kritik veri için nefesler tutuldu. TÜİK Mart ayı enflasyon verisini bugün açıklayacak. 19 katılımcı ile Mart ayı enflasyon beklenti anketi gerçekleştiren AA Finans mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,87 arttığını tahmin ediyor.

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YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya gerileyeceğini öngören ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 oldu.

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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,27, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,12 artmış, yıllık enflasyon da tüketici fiyatlarında yüzde 39,05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,21 olmuştu.

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Bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından 2025 yılının üçüncü enflasyon verisi belli olacak. Enflasyonun açıklanması ile 12 aylık enflasyon farkı ile ev sahipleri ve kiracılar konutlara en fazla ne kadar zam geleceğini öğrenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon tüik enflasyon
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