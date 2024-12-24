Masadaki en kritik maddelerden! İşverene asgari ücret desteği ne kadar olacak? İşte beklenen tutar...

7'den 70'e herkesin merak ettiği asgari ücret için son düzlüğe girildi. 2025 yılı asgari ücretini belirlemek için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk üç toplantısında rakam konuşulmamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün yaptığı açıklamada komisyonun son toplantısının perşembe veya cuma günü yapılacağını duyurmuştu.

Sürpriz bir kararla komisyon Salı akşamı 20.30'da toplanma kararı aldı. Asgari ücrete yüzde 37-39 arasında zam yapılacağı iddiası ortalıkta dolanırken işveren tarafının devletten alacağı destek de gündeme geldi.

1000 LİRAYI GEÇMESİ BEKLENİYOR!

İşveren tarafını temsil eden TİSK’in pazarlık masasındaki diğer gündemi işverene sağlanacak olan asgari ücret desteği olacak. CNBC-e’den Hazal Ateş’in haberine göre, asgari ücret görüşmelerinde önemli başlıklardan biri olan asgari ücret desteğinin 1000 lirayı geçmesi bekleniyor.

Hükümet, bu yılın ilk 9 ayında 1.5 milyon işletmeye yaklaşık 38 milyar liralık asgari ücret desteği sağladı. Asgari ücret desteği işverenin maliyetini bu yıl 22 bin 852 liraya düşürdü. Gelecek yıl için de 700 liralık desteğin 1000 lira ya da üzerinde olması bekleniyor.