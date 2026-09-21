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MASAK paranın izine düştü! 'İsviçre' detayı gündem oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yapılan ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın İsviçre'deki bir hesaba para gönderdiği belirlendi.

MASAK paranın izine düştü! 'İsviçre' detayı gündem oldu
Cansu Çamcı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında mali incelemenin kapsamı genişletildi.

Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticileri ve birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesi talep edildi. İncelemede, 2024 yılından itibaren yurtdışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının araştırılmasının istendiği öğrenildi.

MASAK’A YAZI GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) müzekkere gönderildi. Müzekkerede; Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve mali verilerinin temin edilmesi talep edildi.

Fon soruşturmasında elde edilen ilk bulgulara göre Pusula Holding yöneticilerinin paralarını İsviçre’deki hesaplara aktardıkları bilgisine ulaşıldı.

MASAK paranın izine düştü! İsviçre detayı gündem oldu 1

'İSVİÇRE' DETAYI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yapılan ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi.

FON TASFİYELERİNDE SÜRE UZATILDI

SERMAYE Piyasası Kurulu’nun (SPK) tasfiye kararı aldığı fonlarda tasfiye süresi 3 aydan 6 aya çıkarıldı. SPK’nın bülteninde konuyla ilgili şu açıklamalar yer aldı: “Kurul Karar Organı’nın 20.09.2026 tarih ve 59/1710 sayılı kararı ile, 17.09.2026 tarih ve 57/1708 sayılı Kurul kararı uyarınca 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarının (A/8) numaralı maddesinde yer alan 3 aylık sürenin, tasfiye konusu fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak 6 ay olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

MASAK paranın izine düştü! İsviçre detayı gündem oldu 2

NİHAT KIRMIZI GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı da gözaltına alındı.

Kırmızı'nın soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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