Söke TARİŞ açıkladı! Pamukta yeni sezon rakamı belli oldu

Türkiye’nin önemli pamuk üretim bölgeleri arasında yer alan Söke’de, TARİŞ Pamuk Kooperatifi 2026-2027 sezonuna ilişkin yeni mahsul pamuk alım fiyatını duyurdu. Kooperatifin kilogram başına belirlediği 102 liralık fiyat, üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, yeni sezonun ilk pamuk alımını geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleştirdi. Üreticilerin merakla beklediği alım fiyatı da belli oldu. Kooperatif ortaklarına Cuma günü gönderilen kurumsal SMS ile yeni sezon pamuk alım fiyatının 102 TL olduğu bildirildi. Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, fiyatın belirlenmesinde dünya pamuk piyasalarındaki gelişmeler ile mevcut ekonomik şartların dikkate alındığını belirterek, yeni sezon fiyatının üreticilere hayırlı olmasını diledi.

ÜRETİCİNİN EMEĞİ VE MALİYETLERİ DİKKATE ALINDI

Pamuk üretiminin sürdürülebilir şekilde devam edebilmesi açısından alım fiyatlarının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan İsmail Özer, kooperatif olarak üreticiyi korumaya yönelik bir fiyat politikası uyguladıklarını ifade etti.

Özer, "Üreticimizin emeğinin ve alın terinin karşılığını alması bizim en önemli önceliğimizdir. Bu anlayışla, dünya pamuk piyasalarındaki gelişmeleri, borsa fiyatlarını ve üreticimizin artan maliyetlerini birlikte değerlendirerek yeni sezon alım fiyatımızı 102 lira olarak belirledik. Açıklamış olduğumuz fiyatın üreticilerimiz tarafından olumlu karşılanmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

PAMUK ALIMLARI KOOPERATİF BÜNYESİNDE SÜRÜYOR

Yeni sezon kapsamında pamuk alımlarının kooperatif bünyesinde devam ettiğini belirten Özer, TARİŞ’in öncelikli hedeflerinden birinin üreticileri piyasa koşullarında yaşanabilecek dalgalanmalara karşı korumak olduğunu vurguladı.

Söke Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, "Kooperatif olarak amacımız, ortaklarımızın piyasadaki dalgalanmalardan en az şekilde etkilenmesini sağlamak ve Söke Ovası’nda pamuk üretiminin güçlü ve kesintisiz biçimde devam etmesine katkı sunmaktır. Sürdürülebilir pamuk tarımı için piyasayı regüle etme yönündeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Özer, yeni sezonun tüm pamuk üreticileri ve tarım camiası için bereketli geçmesini temenni etti. 2026-2027 sezonunun üreticilere bol kazanç sağlaması ve hayırlı bir sezon olması dileğinde bulundu.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır