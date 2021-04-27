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"Maske ve dezenfektan gibi ürünlerden KDV alınmasın"

27.04.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, maske, kolonya, sabun ve dezenfektan gibi hijyen ve temizlik ürünleri üzerinden KDV alınmaması çağrısı yaptı.

"Maske ve dezenfektan gibi ürünlerden KDV alınmasın"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip chijyenorona virüs (Covid-19) salgını sürecinde çok sık kullanılan maske, kolonya, sabun ve dezenfektan gibi hijyen ve temizlik ürünleri üzerinden katma değer vergisi (KDV) alınmaması talebinde bulundu.

KULLANIM ARTTI

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 1 yılı aşkın süredir Bilim Kurulu üyeleri ve bilim insanlarının önerisiyle virüsten korunmak için temizlik ve hijyen ürünlerinin kullanımının arttığını belirtti.

Maske, sabun, deterjan, kolonya, dezenfektan gibi hijyen ve temizlik ürünlerinin, gıda ürünleri kadar zaruri ihtiyaç haline geldiğine dikkati çeken Palandöken, vatandaşın bu ürünlere rahatça ulaşabilmesinin önem taşıdığını bildirdi.

Palandöken, hijyen ve temizlik ürünlerindeki yüzde 18'lik KDV'nin sıfırlanmasını talep ederek, şunları kaydetti:

"Salgın boyunca vatandaşın en çok harcama yaptığı kalemler gıda ve temizlik ürünleri oldu. Maske, kolonya, sabun, dezenfektan gibi virüsten korunma amaçlı olan tüm hijyen ve temizlik ürünlerine talep arttı. Yaşanan üçüncü dalga ile salgının en ağır dönemini yaşıyoruz.

Bu dönemde çok sayıda kişi salgından dolayı işsiz kaldı ya da kazancı büyük oranda azaldı. Böyle kritik bir dönemde, başta dar gelirli vatandaşlar olmak üzere esnafımızın ve tüm kesimlerin hijyen ürünlerine rahatlıkla erişebilmesi için hijyen ürünlerindeki KDV oranları sıfırlanmalı."

AA

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