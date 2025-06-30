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Mayıs ayı işsizlik rakamları belli oldu

Mayıs ayına ilişkin işsizlik rakamları belli oldu. Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,2 puan azalışla yüzde 8,4'e düştü. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, mayısta aylık bazda 100 bin kişi artarak 32 milyon 519 bin oldu.

Mayıs ayı işsizlik rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

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Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 69 bin azalarak 2 milyon 972 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 0,2 puan azalışla yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda yüzde 11,9 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan azalışla yüzde 15,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11, kadınlarda yüzde 23,5 olarak hesaplandı.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI

mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, mayısta bir önceki aya göre 100 bin kişi yükselerek 32 milyon 519 bine çıktı. İstihdam oranı da 0,1 puan artarak yüzde 49 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3 iken, kadınlarda yüzde 32,2 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü mayısta bir önceki aya göre 31 bin kişi artarak 35 milyon 491 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı da değişim göstermeyerek yüzde 53,5 olarak belirlendi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,9 iken, kadınlarda yüzde 36,5 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, mayısta bir önceki aya göre 0,6 saat artışla 42,7 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, mayısta aylık bazda 1,1 puan azalarak yüzde 31 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,7 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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işsizlik
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