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Mayıs ayında kartla ödemeler yüzde 32 artarak 2,6 trilyon TL oldu

Mayıs’ta kartlı ödemeler 2,6 trilyon TL’ye, 1,9 milyar işleme ulaştı. Online ödemeler %19 artışla 740,4 milyar TL oldu; mağazada 5 ödemenin 4’ü temassız.

Mayıs ayında kartla ödemeler yüzde 32 artarak 2,6 trilyon TL oldu

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Mayıs ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Mayıs ayında 2,6 trilyon TL tutarında 1,9 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 büyüme ile 740,4 milyar TL oldu.

KART SAYILARI GELİŞİMİ

Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 149,0 milyon, banka kartı sayısı 216,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 99,1 milyon adet oldu.
2025 yılının Mayıs ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11’lik, banka kartı adedinde yüzde 2’lik artış, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 3’lük düşüş yaşandı.

Toplam kart sayısı ise 464,7 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi.

Mayıs ayında kartla ödemeler yüzde 32 artarak 2,6 trilyon TL oldu 1

KARTLI ÖDEME TUTARI GELİŞİMİ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 2.633,6 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 2.212,9 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 412,8 milyar TL’sinde banka kartları, 7,9 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 30, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 50 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde -59 oldu.

Mayıs ayında kartla ödemeler yüzde 32 artarak 2,6 trilyon TL oldu 2

KARTLI ÖDEME İŞLEM ADEDİ GELİŞİMİ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mayıs ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 1,9 milyar adet oldu. Kartlı ödemelerin 1.114,3 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 775,5 milyon adedinde banka kartları, 34,5 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 12 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde -55 oldu.

Mayıs ayında kartla ödemeler yüzde 32 artarak 2,6 trilyon TL oldu 3

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME TUTARI GELİŞİMİ

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 740,4 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 28 oldu.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME ADEDİ GELİŞİMİ

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 254,6 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 14.

Mayıs ayında kartla ödemeler yüzde 32 artarak 2,6 trilyon TL oldu 4

TEMASSIZ ÖDEME TUTARI GELİŞİMİ

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 1.298,1 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 961,8 milyar TL oldu. Mayıs ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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kredi kartı Bankalararası Kart Merkezi Banka kartı ödeme
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