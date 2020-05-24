Mayıs ayında online kredi arayışında bir önceki aya göre yüzde 44 artış oldu

Merkez Bankasının faiz indirimlerinin, kredi faizlerine yansıması ve salgın sonrası sürecin normalleşmeye başlamasıyla birlikte özel bankaların da kredi kullandırım oranının artması bekleniyor. Koronavirüs salgını sonrası devletin aldığı ekonomik önlemler kapsamında kamu bankalarının verdiği destek kredisinin ardından özel bankaların kredi kullandırımında herhangi bir kolaylık sağlayıp sağlamayacağı merak konusuydu. Yakın zamanda özel bankalar, faiz oranlarını düşürmeye başladı.

İNDİRİM SÜRÜYOR

Merkez Bankası PPK toplantılarında politika faizinin indirilmesi bankaların faiz oranlarını da etkiledi. Geçtiğimiz ay ihtiyaç kredisindeki en düşük oran yüzde 0,98 iken bu ay yüzde 0,79’lara kadar düştü. 12 Haziran 2019’da yapılan PPK toplantısı ile düşmeye başlayan politika faizi, 21 Mayıs 2020’de gerçekleşen son toplantı ile yüzde 24 seviyesinden yüzde 8,25’e inmiş oldu. Politika faizinin düşmeye başladığı haziran 2019’da en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,89 civarındaydı. Mayıs 2020 itibari ile en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 0,79’a kadar düştü. Merkez Bankası’nın aldığı yeni karar ile banka faiz oranlarının da düşmeye devam edebileceği öngörülüyor.