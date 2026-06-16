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Trafikte sayı arttı, marka marka belli oldu (Renault, Volkswagen)

Trafiğe mayısta 159 bin 623 aracın kaydı yapılırken, 4 bin 82 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki toplam araç sayısı 155 bin 541 arttı.

Trafikte sayı arttı, marka marka belli oldu (Renault, Volkswagen)

Türkiye'de mayıs ayında trafiğe 159 bin 623 aracın kaydı yapılırken, 4 bin 82 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 155 bin 541 adet arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

MAYISTA KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI AZALDI

Verilere göre, mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 azalarak 159 bin 623 oldu. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 10,2 düşüşle 4 bin 547’den 4 bin 82’ye geriledi.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5’ini otomobiller oluştururken, motosikletler yüzde 37,2 ile ikinci sırada yer aldı. Kamyonetlerin payı yüzde 11 olurken, traktörler yüzde 1,7, kamyonlar yüzde 1,6, minibüsler yüzde 0,5, otobüsler yüzde 0,4 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,1 pay aldı.

Bir önceki aya göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 12,3 azaldı. En yüksek düşüş yüzde 38,3 ile özel amaçlı taşıtlarda görülürken, minibüslerde yüzde 27,2, kamyon ve otobüslerde yüzde 23,9, traktörlerde yüzde 21,6, kamyonetlerde yüzde 16,8, motosikletlerde yüzde 15,2 ve otomobillerde yüzde 7,4 azalma kaydedildi.

TÜM TAŞIT TÜRLERİNDE GERİLEME GÖRÜLDÜ

Geçen yılın mayıs ayıyla karşılaştırıldığında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı tüm taşıt türlerinde azaldı. Traktörlerde yüzde 50,9, minibüslerde yüzde 42,4, motosikletlerde yüzde 37, kamyonlarda yüzde 22,6, otomobillerde yüzde 12,9, otobüslerde yüzde 3,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 3,8 ve kamyonetlerde yüzde 2 düşüş yaşandı.

Trafikte sayı arttı, marka marka belli oldu (Renault, Volkswagen) 1

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 34,3 MİLYONU AŞTI

Mayıs sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 32 milyon 182 bin 121’den 34 milyon 361 bin 85’e yükseldi.

Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,8’ini otomobiller oluştururken, motosikletlerin payı yüzde 21,4, kamyonetlerin payı yüzde 14,5, traktörlerin payı yüzde 6,8, kamyonların payı yüzde 3, minibüslerin payı yüzde 1,6, otobüslerin payı yüzde 0,6 ve özel amaçlı taşıtların payı yüzde 0,3 olarak hesaplandı.

752 BİNİN ÜZERİNDE ARAÇ EL DEĞİŞTİRDİ

Mayıs ayında toplam 752 bin 150 taşıtın devri gerçekleştirildi. Devri yapılan araçların yüzde 66,9’unu otomobiller oluşturdu. Kamyonetler yüzde 14,5, motosikletler yüzde 11,6, traktörler yüzde 3, kamyonlar yüzde 1,9, minibüsler yüzde 1,5, otobüsler yüzde 0,4 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,2 pay aldı.

EN ÇOK KAYDI YAPILAN OTOMOBİL MARKASI RENAULT OLDU

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerde Renault yüzde 16,4 ile ilk sırada yer aldı. Renault’u yüzde 10,3 ile Volkswagen, yüzde 7,5 ile Hyundai, yüzde 6,7 ile Toyota ve yüzde 5,7 ile Peugeot takip etti.

TOGG’un payı yüzde 5,2 olurken, Skoda yüzde 4,9, Fiat yüzde 4,8, Opel yüzde 3,9, Citroen yüzde 3,8, Mercedes-Benz yüzde 3,2, Kia yüzde 3,1, BMW yüzde 3, Chery yüzde 2,8, Nissan yüzde 2,3, Audi yüzde 2, Mini yüzde 1,6, Volvo yüzde 1,5, Dacia ve Ford ise yüzde 1,4’er pay aldı. Diğer markaların toplam payı yüzde 8,8 olarak gerçekleşti.

Trafikte sayı arttı, marka marka belli oldu (Renault, Volkswagen) 2

İLK 5 AYDA 768 BİNE YAKIN TAŞIT TRAFİĞE KATILDI

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 azalarak 767 bin 999’a geriledi. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 19,5 artışla 22 bin 837 oldu.

Böylece yılın ilk beş ayında trafikteki toplam taşıt sayısı 745 bin 162 adet arttı.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLARIN PAYI YÜKSELİYOR

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 382 bin 385 otomobilin yüzde 40,7’si benzinli, yüzde 32,2’si hibrit, yüzde 18,4’ü elektrikli, yüzde 7,8’i dizel ve yüzde 0,9’u LPG’li araçlardan oluştu.

Mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 786 bin 370 otomobilin yüzde 32,2’si dizel, yüzde 31’i benzinli, yüzde 29,5’i LPG’li, yüzde 4,6’sı hibrit ve yüzde 2,5’i elektrikli olarak kayıtlara geçti. Otomobillerin yüzde 0,2’sinin ise yakıt türü bilinmiyor.

EN ÇOK GRİ RENKLİ OTOMOBİL TERCİH EDİLDİ

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,7’si 1300 cc ve altı motor hacmine sahip araçlardan oluştu.

Aynı dönemde otomobil renk tercihlerinde gri renk yüzde 41,9 ile ilk sırada yer aldı. Beyaz yüzde 25,6, siyah yüzde 11,6, mavi yüzde 9,9, yeşil yüzde 5,6, kırmızı yüzde 3,4, kahverengi yüzde 1,3, turuncu yüzde 0,4, sarı yüzde 0,3 ve diğer renkler yüzde 0,1 pay aldı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İstatistik trafik tüik
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