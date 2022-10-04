FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mazot gübre desteği ne kadar? 2022 mazot gübre desteği ne zaman yatar? Bakan Kirişçi'den açıklama!

Mazot gübre desteği ne kadar? 2022 mazot gübre desteği ne zaman yatar? Bakan Kirişçi'den açıklama!

04.10.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mazot ve gübre desteği gelişmeleri çiftçilerin gündeminde yer alıyor. Ödemeler için geri sayım başladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci mazot ve gübre desteği ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki mazot gübre desteği ne kadar? 2022 mazot gübre desteği ne zaman yatar? İşte merak edilenler...

Mazot gübre desteği ne kadar? 2022 mazot gübre desteği ne zaman yatar? Bakan Kirişçi'den açıklama!

Çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçilere sağlanan mazot gübre desteği ödemeleri 6 ay öne alındı. Ödemelerle alakalı açıklamada bulunan Bakan Kirişçi, 2022 yılının mazot ve gübre desteğini 2023'ün Mart ayına bırakmayacaklarını söyledi. Peki mazot gübre desteği ne kadar? 2022 mazot gübre desteği ne zaman yatar? İşte merak edilenler...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Kirişci, 2023'ün Mart ayında ödenmesi planlanan 2022 yılı mazot ve gübre desteği ödemelerinin 6 ay öne alındığını söyledi. Ancak ödemelerin ne zaman sağlanacağı hakkında net bir tarih vermedi. Mazot gübre desteği ödemelerinin ekim ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Mazot gübre desteği ne kadar? 2022 mazot gübre desteği ne zaman yatar? Bakan Kirişçi'den açıklama!

BAKAN KİRİŞÇİ'DEN AÇIKLAMA!

Mazot gübre desteği ödemeleriyle alakalı açıklama yapan Bakan Kirişci şu ifadeleri kullandı: "Biz 2023'te ödeyeceğimiz 2022 yılına ait desteklerimizi, mazot ve gübre desteklemelerimizi 6 ay öne çekip bu ayın sonunda önümüzdeki ayın başında en geç sizin kendinize ait Ziraat Bankası kartlarınıza ayni olarak yükleyeceğiz. Yani sadece mazot ve gübre alabileceksiniz. Çünkü biz üreticimizin kendilerine vermiş olduğumuz parayı sektör dışında veya başka bir amaçla kullanmasına rıza göstermeyeceğiz. İstiyoruz ki para tarım sektöründe kullanılsın. Bunun için 6 ay öncesinden size verilecek karta ayni olarak yüklenecek. Bu desteği inşallah bu ayın sonunda sizlere veriyor olacağız. Siz de tarlaya giderken ekim için öncesinden mazot ve gübrenizi kartınıza yüklenmiş olacak olan krediden kullanmış olacaksınız.

Ziraat Bankası olarak verdiğimiz kredi var. Sübvansiyonlu krediler. Bunların bir kısmı 0 faizli. Bu kredilerin limiti 100 bin liraydı. Bunların limitini de 200 bin liraya çıkartıp bunun da yüzde 50'sini sadece mazot ve gübre alımında kullanmanızı sağlayacağız. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz."

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Mazot ve gübre desteği fiyatlarına da değinen Bakan Kirişçi, "Hububatta dekar başına 22 lira mazot ve 20 liralık gübre desteği vardı. Şimdi 22 liralık mazot desteğini 75 liraya, 20 liralık gübreyi 46 liraya çıkartıyoruz. Böylelikle dekar başına olan desteğimizi 121 liraya çıkarmış oluyoruz. Üreticinin sesine kulak vererek gereğini yaptık." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Reel döviz kurunda TÜFE etkisi: Yüzde 3,1 yükseldiReel döviz kurunda TÜFE etkisi: Yüzde 3,1 yükseldi
Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir!Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir!
EYT’den kaç kişi emekli olacak? Canlı yayında açıkladı...EYT’den kaç kişi emekli olacak? Canlı yayında açıkladı...
Anahtar Kelimeler:
mazot desteği mazot gübre desteği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Benzin ve motorine zam geliyor!

Benzin ve motorine zam geliyor!

2023 emekli ve memur zammı şimdiden garantilendi

2023 emekli ve memur zammı şimdiden garantilendi

Gram, çeyrek ve tam altın tahmini şaşırtacak!

Gram, çeyrek ve tam altın tahmini şaşırtacak!

E-devlet'ten saniyeler içerisinde yapılacak!

E-devlet'ten saniyeler içerisinde yapılacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.