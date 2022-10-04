Mazot gübre desteği ne kadar? 2022 mazot gübre desteği ne zaman yatar? Bakan Kirişçi'den açıklama!

Çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçilere sağlanan mazot gübre desteği ödemeleri 6 ay öne alındı. Ödemelerle alakalı açıklamada bulunan Bakan Kirişçi, 2022 yılının mazot ve gübre desteğini 2023'ün Mart ayına bırakmayacaklarını söyledi. Peki mazot gübre desteği ne kadar? 2022 mazot gübre desteği ne zaman yatar? İşte merak edilenler...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Kirişci, 2023'ün Mart ayında ödenmesi planlanan 2022 yılı mazot ve gübre desteği ödemelerinin 6 ay öne alındığını söyledi. Ancak ödemelerin ne zaman sağlanacağı hakkında net bir tarih vermedi. Mazot gübre desteği ödemelerinin ekim ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

BAKAN KİRİŞÇİ'DEN AÇIKLAMA!

Mazot gübre desteği ödemeleriyle alakalı açıklama yapan Bakan Kirişci şu ifadeleri kullandı: "Biz 2023'te ödeyeceğimiz 2022 yılına ait desteklerimizi, mazot ve gübre desteklemelerimizi 6 ay öne çekip bu ayın sonunda önümüzdeki ayın başında en geç sizin kendinize ait Ziraat Bankası kartlarınıza ayni olarak yükleyeceğiz. Yani sadece mazot ve gübre alabileceksiniz. Çünkü biz üreticimizin kendilerine vermiş olduğumuz parayı sektör dışında veya başka bir amaçla kullanmasına rıza göstermeyeceğiz. İstiyoruz ki para tarım sektöründe kullanılsın. Bunun için 6 ay öncesinden size verilecek karta ayni olarak yüklenecek. Bu desteği inşallah bu ayın sonunda sizlere veriyor olacağız. Siz de tarlaya giderken ekim için öncesinden mazot ve gübrenizi kartınıza yüklenmiş olacak olan krediden kullanmış olacaksınız.

Ziraat Bankası olarak verdiğimiz kredi var. Sübvansiyonlu krediler. Bunların bir kısmı 0 faizli. Bu kredilerin limiti 100 bin liraydı. Bunların limitini de 200 bin liraya çıkartıp bunun da yüzde 50'sini sadece mazot ve gübre alımında kullanmanızı sağlayacağız. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz."

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Mazot ve gübre desteği fiyatlarına da değinen Bakan Kirişçi, "Hububatta dekar başına 22 lira mazot ve 20 liralık gübre desteği vardı. Şimdi 22 liralık mazot desteğini 75 liraya, 20 liralık gübreyi 46 liraya çıkartıyoruz. Böylelikle dekar başına olan desteğimizi 121 liraya çıkarmış oluyoruz. Üreticinin sesine kulak vererek gereğini yaptık." dedi.

