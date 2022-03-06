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Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? 2022 mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

06.03.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanması planlanan mazot gübre desteği ödemeleri hakkında detaylar araştırılıyor. Bilindiği üzere mazot gübre desteği ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere sağlanıyor. Mazot gübre desteği ödemeleri hakkında ek bilgiler gelmeye başladı. İşte mazot gübre desteği ödemeleri hakkında detaylar...

Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? 2022 mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

Hububat, gübre, tohum, mazot, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında ihtiyaç sahiplerine sağlanan destekten yararlanan vatandaşlar ödemelerini banka aracılığıyla alacak. Mazot gübre ödemelerinin ne zaman gerçekleştirileceği araştırılıyor. Peki mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? 2022 mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK

Mazot gübre desteğinin ne zaman ödeneceği henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıla bakıldığında ödemelerin mart ve nisan aylarında gerçekleşebileceği öngörülüyor.

Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? 2022 mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, çavdar, arpa, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 TL'si mazot, 20 TL'si gübre olmak üzere 42 TL yardım verilecek. "2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 lira, çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 lira, kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 28 lira, patates, soya için 30 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 lira, yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira, dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira, kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira, yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira, zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 25 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği verilecek.

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