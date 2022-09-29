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Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2022 mazot gübre desteği ne kadar?

29.09.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mazot gübre desteği bir süredir ilgililerin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere mazot gübre desteği ödeme tarihleri 6 ay öne çekildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci konuyla alakalı yaptığı açıklamada, 2022 yılının mazot ve gübre desteğini 2023'ün Mart ayına bırakmayacaklarını söyledi. Peki mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2022 mazot gübre desteği ne kadar? İşte merak edilenler...

Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2022 mazot gübre desteği ne kadar?

Mazot ve gübre desteğinin ne zaman sağlanacağıyla alakalı bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci müjdeyi vermişti. 2022 ödemelerinin, 2023'e sarkmayacağını bildirmişti. Bununla beraber mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman gerçekleştirileceği merak konusu oldu. Peki mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2022 mazot gübre desteği ne kadar? İşte merak edilenler...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Mazot gübre desteği 2023 Mart ayında ödenmesi planlanıyordu. Ödemelerin, 6 ay öncesine çekildiği belirtildi. Böylece ödemeler 2022 Eylül ayında yapılacak. Net tarih ise henüz belli değil. Eylül ayının sonları ile Ekin ayının başlarında ödeme yapılması bekleniyor. Konuyla alakalı yapılacak olan resmi açıklama, haberimizde yer alacak.

Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2022 mazot gübre desteği ne kadar?

BAKAN KİRİŞÇİ AÇIKLADI!

Mazot gübre desteği ödemelerine ilişkin açıklama yapan Bakan Kirişci şu ifadeleri kullandı; "Biz 2023'te ödeyeceğimiz 2022 yılına ait desteklerimizi, mazot ve gübre desteklemelerimizi 6 ay öne çekip bu ayın sonunda önümüzdeki ayın başında en geç sizin kendinize ait Ziraat Bankası kartlarınıza ayni olarak yükleyeceğiz. Yani sadece mazot ve gübre alabileceksiniz. Çünkü biz üreticimizin kendilerine vermiş olduğumuz parayı sektör dışında veya başka bir amaçla kullanmasına rıza göstermeyeceğiz. İstiyoruz ki para tarım sektöründe kullanılsın. Bunun için 6 ay öncesinden size verilecek karta ayni olarak yüklenecek. Bu desteği inşallah bu ayın sonunda sizlere veriyor olacağız. Siz de tarlaya giderken ekim için öncesinden mazot ve gübrenizi kartınıza yüklenmiş olacak olan krediden kullanmış olacaksınız. Ziraat Bankası olarak verdiğimiz kredi var. Sübvansiyonlu krediler. Bunların bir kısmı 0 faizli. Bu kredilerin limiti 100 bin liraydı. Bunların limitini de 200 bin liraya çıkartıp bunun da yüzde 50'sini sadece mazot ve gübre alımında kullanmanızı sağlayacağız. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz."

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Merakla beklenen mazot gübre desteği fiyatları açıklandı. Bakan Kirişçi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Hububatta dekar başına 22 lira mazot ve 20 liralık gübre desteği vardı. Şimdi 22 liralık mazot desteğini 75 liraya, 20 liralık gübreyi 46 liraya çıkartıyoruz. Böylelikle dekar başına olan desteğimizi 121 liraya çıkarmış oluyoruz. Üreticinin sesine kulak vererek gereğini yaptık."

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destek mazot gübre desteği ödeme
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