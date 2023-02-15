Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot gübre desteği yattı mı? Deprem bölgesi için yeni karar!

2023 mazot gübre desteği ödemelerinin yatıp yatmadığı merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki çiftçiler için alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kirişci açıklamasında deprem bölgesindeki çiftçilere desteklerin erken ödeneceğini açıkladı. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 2022 yılına ait mazot ve gübre desteğinin depremden etkilenen 10 ilde erken ve nakit olarak ödeneceğini açıkladı. Kirişçi, şunları kaydetti: “2022’den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen10 ilimiz için nakit olarak ödenecektir. Bu kapsamda toplam tutarı 2.8 milyar TL olan mazot ve gübre destekleri, Şubat ayı sonuna kadar çitçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır.

ÇKS ÜRÜN GÜNCELLEME BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Bakan Kirişçi, deprem felaketi çerçevesinde çiftçiler için alınan tedbirler kapsamında ÇKS ürün güncelleme başvuru süresinin de uzatıldığını bildirdi. Kirişçi, “2023 üretim yılı ÇKS başvurusunu yapan üreticilerimizin 28 Şubat 2023 olan ürün güncelleme son başvuru tarihi 8 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatılmıştır” dedi.

