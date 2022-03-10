FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Bakan Kirişçi açıkladı! 2022 Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Bakan Kirişçi açıkladı! 2022 Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman, nasıl yapılacak?

10.03.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mazot ve gübre desteğinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Çiftçilerin gündeminde yer alan mazot ve gübre desteği için Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den önemli açıklamalar geldi. Bakan Kirişçi mazot ve gübre desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi ve hakkındaki detayları paylaştı. Peki 2022 yılında çiftçilerin gündeminde olan mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Bakan Kirişçi açıkladı! 2022 Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Mazot ve gübre desteği bir çok vatandaş tarafından yakından takip edilmekte. Tarım ve Orman Bakanlığı, toplamda 3,3 milyon lira değerinde destek ödemelerinin yapılacağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Vatandaşlar tohum, hububat, mazot, gübre, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında verilen desteklerden nasıl faydalanacağını merak ediyor.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin 8 Mart 2022 tarihi itibariyle TC Kimlik Numarasına göre çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre;

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 0-2 " olan üreticilerimizin 08 Mart 2022 Cuma Salı günü saat:18:00 itibariyle,

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 4-6 " olan üreticilerimizin 11 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 8 " olan üreticilerimizin 18 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,

Ödemeleri T.C. Ziraat Bankası hesaplarına aktarılmış olacak.

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR YATIRILACAK?

Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 TL ödeneceğini aktaran Bakan Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 TL, hububat, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 TL, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 TL ve baklagiller ile dane mısır desteği kapsamında da 48 milyon 417 bin 432 TL miktarlarında ödeme yapılacağını duyurdu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekonomi için kritik veri açıklandıEkonomi için kritik veri açıklandı
EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine yapılan son zam iptal edildiEPGİS duyurdu! Benzin ve motorine yapılan son zam iptal edildi
Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yok böyle bahane! İsrail'den flaş Zelenskiy kararı

Yok böyle bahane! İsrail'den flaş Zelenskiy kararı

Korkunç görüntüler! Ölüleri toplu mezara gömüyorlar

Korkunç görüntüler! Ölüleri toplu mezara gömüyorlar

Dev bankadan önemli tahmin: Ralli tersine dönecek

Dev bankadan önemli tahmin: Ralli tersine dönecek

Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?

Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Fiyatlar değişmedi vatandaş ona yöneldi! Talebi karşılayamıyorlar

Fiyatlar değişmedi vatandaş ona yöneldi! Talebi karşılayamıyorlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Evine haciz göndermişler! Duada bakın ne sordu

Evine haciz göndermişler! Duada bakın ne sordu

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Sarı Bıyık canlı yayında Gerçek Kesit'i canlandırdı

Sarı Bıyık canlı yayında Gerçek Kesit'i canlandırdı

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.