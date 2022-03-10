Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Bakan Kirişçi açıkladı! 2022 Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Mazot ve gübre desteği bir çok vatandaş tarafından yakından takip edilmekte. Tarım ve Orman Bakanlığı, toplamda 3,3 milyon lira değerinde destek ödemelerinin yapılacağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Vatandaşlar tohum, hububat, mazot, gübre, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında verilen desteklerden nasıl faydalanacağını merak ediyor.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin 8 Mart 2022 tarihi itibariyle TC Kimlik Numarasına göre çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre;

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 0-2 " olan üreticilerimizin 08 Mart 2022 Cuma Salı günü saat:18:00 itibariyle,

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 4-6 " olan üreticilerimizin 11 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 8 " olan üreticilerimizin 18 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,

Ödemeleri T.C. Ziraat Bankası hesaplarına aktarılmış olacak.

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR YATIRILACAK?

Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 TL ödeneceğini aktaran Bakan Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 TL, hububat, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 TL, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 TL ve baklagiller ile dane mısır desteği kapsamında da 48 milyon 417 bin 432 TL miktarlarında ödeme yapılacağını duyurdu.



