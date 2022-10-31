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Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Kirişci'den son dakika açıklaması! İşte mazot ve gübre destekleri ödeme tarihi...

31.10.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yatacağı merak konusu olurken beklenen son dakika açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından yapıldı. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı hububat üreten çiftçileri ilgilen açıklamanın detayları merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Bakan Nebati tarafından yapılan açıklamasının ayrıntıları ile mazot ve gübre desteği ödeme tarihi...

Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Kirişci'den son dakika açıklaması! İşte mazot ve gübre destekleri ödeme tarihi...

Mazot ve gübre desteği ödemeleri tarihi son dakika haberi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakan Kirişci, yaptığı açıklamada "Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı hububat üreten çiftçilerimize 2022 yılı üretim dönemine ait mazot ve gübre desteklerini bu yıl içinde ödemeye başlayacağız" ifadelerini kullandı. İşte mazot ve gübre desteği ödemesi ile ilgili detaylar...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı hububat üreten çiftçilerimize 2022 yılı üretim dönemine ait mazot ve gübre desteklerini bu yıl içinde ödemeye başlayacağız"

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Vahit Kirişci son dakika tarım ve orman bakanı

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