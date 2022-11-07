Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatar? e-Devlet mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama ekranı!

Üretimin devamlılığının sağlanması için çiftçilere verilen mazot ve gübre desteği ödemeleri araştırılmaya başlandı. Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılıyor. Peki Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatar? İşte merak edilenler...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri hesaplara yatırılıyor. Bakan Kirişçi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "513 milyon 491 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun"

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet, 'https://www.turkiye.gov.tr/arama?aranan=tar%C4%B1m&siralama=1' adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2022 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

