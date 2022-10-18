Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne kadar? T.C kimlik numarasına göre ödeniyor!

Mazot ve gübre desteği ödemelerinin erkene çekildiğinin açıklanmasının ardından ödemelerin ne zaman sağlanacağı araştırılmaya başlandı. Ödemeler T.C. Kimlik Numarasına göre yapılıyor. Peki Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne kadar? İşte merak edilenler...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ

2023'ün Mart ayında yapılması planlanan mazot ve gübre desteği ödemeleri 6 ay öne çekildi. Ancak henüz, mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman sağlanacağı belli olmadı. Ekim ayı içerisinde ödemelerin yapılması bekleniyor.

BAKAN KİRİŞCİ'DEN AÇIKLAMA!

Mazot ve gübre desteğiyle ilgili açıklama yapan Bakan Kirişci şu ifadeleri kullandı: "Biz 2023'te ödeyeceğimiz 2022 yılına ait desteklerimizi, mazot ve gübre desteklemelerimizi 6 ay öne çekip bu ayın sonunda önümüzdeki ayın başında en geç sizin kendinize ait Ziraat Bankası kartlarınıza ayni olarak yükleyeceğiz. Yani sadece mazot ve gübre alabileceksiniz. Çünkü biz üreticimizin kendilerine vermiş olduğumuz parayı sektör dışında veya başka bir amaçla kullanmasına rıza göstermeyeceğiz. İstiyoruz ki para tarım sektöründe kullanılsın. Bunun için 6 ay öncesinden size verilecek karta ayni olarak yüklenecek. Bu desteği inşallah bu ayın sonunda sizlere veriyor olacağız. Siz de tarlaya giderken ekim için öncesinden mazot ve gübrenizi kartınıza yüklenmiş olacak olan krediden kullanmış olacaksınız.

Ziraat Bankası olarak verdiğimiz kredi var. Sübvansiyonlu krediler. Bunların bir kısmı 0 faizli. Bu kredilerin limiti 100 bin liraydı. Bunların limitini de 200 bin liraya çıkartıp bunun da yüzde 50'sini sadece mazot ve gübre alımında kullanmanızı sağlayacağız. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz."

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Mazot ve gübre desteği fiyatıyla ilgili açıklama yapan Bakan Kirişçi şunları söyledi: "Hububatta dekar başına 22 lira mazot ve 20 liralık gübre desteği vardı. Şimdi 22 liralık mazot desteğini 75 liraya, 20 liralık gübreyi 46 liraya çıkartıyoruz. Böylelikle dekar başına olan desteğimizi 121 liraya çıkarmış oluyoruz. Üreticinin sesine kulak vererek gereğini yaptık."



