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Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri bekleniyor...

27.10.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mazot ve gübre desteği ödemeleri bir süredir vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bakanlık tarafından sağlanan mazot ve destek ödemelerinin erken tarihe çekildiği açıklanmıştı. Peki mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri bekleniyor...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci 2023'te verilmesi planlanan mazot ve destek ödemeleri 6 ay erkene çekildiğini açıkladı. Mazot ve gübre desteği ödemeleri 271 TL'ye yükseltildi. Peki mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri hakkında açıklama yapan Bakan Kirişçi şu ifadeleri kullandı: "Biz 2023'te ödeyeceğimiz 2022 yılına ait desteklerimizi, mazot ve gübre desteklemelerimizi 6 ay öne çekip bu ayın sonunda önümüzdeki ayın başında en geç sizin kendinize ait Ziraat Bankası kartlarınıza ayni olarak yükleyeceğiz. Yani sadece mazot ve gübre alabileceksiniz. Çünkü biz üreticimizin kendilerine vermiş olduğumuz parayı sektör dışında veya başka bir amaçla kullanmasına rıza göstermeyeceğiz. İstiyoruz ki para tarım sektöründe kullanılsın. Bunun için 6 ay öncesinden size verilecek karta ayni olarak yüklenecek. Bu desteği inşallah bu ayın sonunda sizlere veriyor olacağız. Siz de tarlaya giderken ekim için öncesinden mazot ve gübrenizi kartınıza yüklenmiş olacak olan krediden kullanmış olacaksınız.

Ziraat Bankası olarak verdiğimiz kredi var. Sübvansiyonlu krediler. Bunların bir kısmı 0 faizli. Bu kredilerin limiti 100 bin liraydı. Bunların limitini de 200 bin liraya çıkartıp bunun da yüzde 50'sini sadece mazot ve gübre alımında kullanmanızı sağlayacağız. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz."

Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri bekleniyor...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Organik tarım desteği kategorilerine göre dekar başına 10 TL ile 100 TL arasında değişecek. İyi tarım destekleri ise kategorilerine göre değişen oranlarda 10 TL ile 150 TL arasında değişen miktarlarda yapılacak.

Bu sene dekar başına küçük aile işletmesi desteği 200 TL, fındık alan bazlı gelir desteği 170 TL, katı organik- argomineral gübre desteği 20 TL, zeytin bahçeleri rehabilitasyon desteği ise 100 TL olarak verilecek.

TARIMSAL DESTEK ÖDEME MİKTARLARI

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil üreticilere 2022 üretim yılında mazot ve gübre destekleri dahil olmak üzere dekar başına toplam; arpa, buğday çavdar, tritikale ve yulaf için 121 TL, aspir için 97 TL, kolza (kanola) için 109 TL, kuru fasulye, nohut ve mercimek için 96 TL, kuru soğan, yaş çay ve zeytin için 84 TL, kütlü pamuk ve çeltik için 271 TL, patates ve soya için 146 TL, yağlık ayçiçeği için 109 TL yem bitkileri için 115 TL, dane mısır, fındık ve diğer ürünler için 83 TL ve nadasa bırakılan üretim alanları için gübre desteği hariç olmak üzere 38 TL ödenecek.


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mazot gübre destek ödeme

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