Mazot ve gübre desteği ödemesi ne zaman? Mazot ve gübre desteği tarihi belli mi? Ödemeler öne alındı!

Mazot ve gübre desteği ödemeleri, Bakanlık tarafından sağlanan ödemeler arasında yer alıyor. 2023'te yapılması planlanan ödemelerin tarihinin erkene çekildiği açıklandı. Peki mazot ve gübre desteği ödemesi ne zaman? Mazot ve gübre desteği tarihi belli mi? İşte detaylar...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hububatta mazot ve gübre destek ödemelerinin bu sene gerçekleştirileceğini açıkladı ve şu ifadeleri kullandı: "Hububatta mazot ve gübre desteklerimiz Mart 2023 yerine, 2022 yılı içinde başlanmak üzere ödenecek. Mazot ve gübre desteklerinin öne çekilmesiyle çiftçilerimiz, ekim döneminde girdi maliyetlerini düşünmeden üretim yapabilecek"

Destekler Ziraat Bankası banka kartlarına ödenecek. Çiftçiler ödemelerini yalnızca mazot ve gübre alımında kullanabilecek.

Destek ödemelerinin yükseltildiğini açıklayan Bakan Kirişci şunları kaydetti:

"Buzağı başına verilen temel desteğimizi, 370 liradan 500 liraya yükselttik. Suni tohumlamadan doğan buzağılara hayvan başına ilave 200 lira ödeyeceğiz. Yetiştirici bölgelerinde üreticilerimize verdiğimiz ilave desteklerle birlikte toplam buzağı desteğimizi, hayvan başına 1000 liraya kadar yükseltmiş olduk. Besi desteğimizi de hayvan başına 250 liradan 500 liraya yükselttik. Dişi manda/malak desteğini, hayvan başına 250 liradan 500 liraya çıkardık. Anaç koyunda 30 lira, keçide 35 lira olan desteği, hayvan başına 50 liraya yükselttik. Yine küçükbaşta sürü büyütme ve yenileme desteğimizi ise hayvan başına 125 liradan 200 liraya çıkardık. Sürü yöneticisi istihdam desteğini ise 6 bin liradan 12 bin liraya yükselttik. Tiftik üretim desteğini, kilogram başına 35 liradan 70 liraya çıkardık. İpek böceğinde desteğimiz, kutu başına 120 liradan 240 liraya, yaş kozada kilogram başına 80 liradan 160 liraya yükseltildi."



