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MB - Finansal hizmetlerde güven Ocak’ta 7.5 puan atışla 164.7’ye çıktı (2)

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 14:45 | Son Güncelleme

 Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) Ocak'ta aylık bazda 7.5 puan artarak 164.7 düzeyine yükseldi.

(Ayrıntılar ve grafiklerle güncellendi)

İstanbul, 24 Ocak (DHA) - Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) Ocak'ta aylık bazda 7.5 puan artarak 164.7 düzeyine yükseldi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi azalış yönünde etkiledi" denildi.
İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre;
- son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendi.
- Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentileri de zayıflayarak devam etti.
İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre;
- son üç aydaki istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü,
- gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise geçen aya göre değişmediği görüldü.
Ocak ayında, sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde;
64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç), 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç) sektörlerinde ve 66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 7.5,, 2.1 ve 26.8 puanlık artış olduğu görüldü. (Grafik - Tablo)

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