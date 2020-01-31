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MB-Geniş para arzı 2019'da yüzde 28.2 artışla 2.56 trilyon lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 16:56 | Son Güncelleme

Geniş para arzı (M3) 2019 yılında yüzde 28.2 büyüyerek 2 trilyon 557 milyar liraya yükseldi.

İstanbul, 31 Ocak (DHA) - Geniş para arzı (M3) 2019 yılında yüzde 28.2 büyüyerek 2 trilyon 557 milyar liraya yükseldi.
Merkez Bankası'nın verilerine göre M3, Kasım döneminde yıllık yüzde 25.7 büyümenin ardından Aralık döneminde yüzde 28.2 büyüdü.
En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı da aynı dönemde yüzde 38.1’den yüzde 41.6’ya yükseldi.
Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Kasım’da yüzde 11.9 düzeyindeyken, Aralık’ta yüzde 15.6 olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Kasım’da bir önceki yıla göre yüzde 5.9 artarken, Aralık döneminde bir önceki yıla göre yüzde 8.7 arttı.
Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülüyor.
Aralık’ta M3’te gözlenen yıllık yüzde 28.2 büyümede, yüzde 19 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili oldu, bunu yüzde 6.4 ile vadesiz mevduatlar izledi ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.
M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 28.9’u özel sektörden, yüzde 5’i genel yönetimden, yüzde 0.9’u banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 2.1’i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde oldu. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 8.7 oranında azalış olarak katkı yaptı.
(Grafik - Tablo)

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