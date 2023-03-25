FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MEB 5 bin personel alımı tercihleri ne zaman, başvuru şartları nedir? MEB 5 bin personel alımı branş dağılımı ve kontenjan bilgisi!

MEB 5 bin personel alımı tercihleri ne zaman, başvuru şartları nedir? MEB 5 bin personel alımı branş dağılımı ve kontenjan bilgisi!

25.03.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı tercih başvuruları başladı. 5 bin sözleşmeli personel, Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere ataması gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli personel alımı tercihleri KPSS 2023/4 tercih kılavuzunda yer alan bilgiler ışığında gerçekleştirilecek. Peki, MEB 5 bin personel alımı tercihleri ne zaman, başvuru şartları nedir? MEB 5 bin personel alımı branş dağılımı ve kontenjan bilgisi belli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5 bin personel alımı tercihleri 24 Mart Cuma günü başladı. Adaylar, 5 bin MEB personel alımı 2023 başvurularını ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapabilecek. İşte MEB 5 bin personel alımı branş dağılımı ve kontenjan bilgisi!

MEB PERSONEL ALIMI TERCİH TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı tercih günleri başladı. Adaylar tercihlerini, 24-30 Mart tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 24 Mart tarihinde saat 10.00'da başladı ve 30 Mart tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Tercih işlemleri, KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48’inci maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek 1’inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

2- Başvurma genel ve özel şartları ile anılan Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan, yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adayların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

3- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 1’inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak mühendis, avukat, hemşire, diyetisyen ve büro personeli pozisyonlarında istihdam edilenlerin bu kılavuzda ilan edilen aynı unvanlı pozisyonlara yerleştirilmeleri halinde atamaları yapılmayacaktır.

4- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

5- Yerleştirme işlemleri yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 12’nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 1’inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nın geçici 5’inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.) Bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri “T.C.” (Bulgaristan’dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi “KKTC”, “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar”, “Yabancı Uyruklular” ve/veya “Mavi Kartlı” olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapamazlar.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranacak genel şartlara ilave olarak;

a. Sözleşmeli mühendis, avukat, hemşire, diyetisyen ve büro personeli pozisyonları için aranan niteliklere ve

şartlara haiz olmak. (Hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği pozisyonların

karşısında yer almaktadır.)

b. Sağlık bakımından mühendis, avukat, hemşire, diyetisyen ve büro personeli olarak çalışmasına engel hali

bulunmamak.

c. 2022-KPSS sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3 puanı almış olmak.

KPSS-2023/4 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MEB PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN BİLGİSİ

Milli Eğitim Bakanlığınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Togg'dan yeni açıklama! Teslim edilecek araç sayısı arttı....Togg'dan yeni açıklama! Teslim edilecek araç sayısı arttı....
Milyonlarca emekli yararlanacak! Ramazan Bayramı'na günler kala açıklandıMilyonlarca emekli yararlanacak! Ramazan Bayramı'na günler kala açıklandı
Memur ve asgari ücretliye zam gelecek mi? AK Partili isim böyle yanıt verdi...Memur ve asgari ücretliye zam gelecek mi? AK Partili isim böyle yanıt verdi...
Anahtar Kelimeler:
meb meb personel meb personel alımı

En Çok Okunan Haberler

Soğuk hava dalgası Türkiye'yi fena vuracak! ‘15-18 derece birden düşecek’

Soğuk hava dalgası Türkiye'yi fena vuracak! ‘15-18 derece birden düşecek’

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu, gözler asgari ücrete çevrildi! Kulislerde bu rakam konuşuluyor

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu, gözler asgari ücrete çevrildi! Kulislerde bu rakam konuşuluyor

İttifaka nasıl geri döndü? O isim ikna etmiş

İttifaka nasıl geri döndü? O isim ikna etmiş

Yüzde 5 fazla yerine... Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geldi

Yüzde 5 fazla yerine... Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geldi

Karar çıktı! 2 yeni 'banka' kuruluyor…

Karar çıktı! 2 yeni 'banka' kuruluyor…

Togg'dan yeni açıklama! Teslim edilecek araç sayısı arttı....

Togg'dan yeni açıklama! Teslim edilecek araç sayısı arttı....

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Hiçbir şey yapmadan kazandığı para şoke etti! Bakın ne dedi

Hiçbir şey yapmadan kazandığı para şoke etti! Bakın ne dedi

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.