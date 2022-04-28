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MEB duyurdu! Ehliyet alacak herkesi ilgilendiriyor! Artık e-Devlet’te…

28.04.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millî Eğitim Bakanlığı'ndan ehliyet alacakları ilgilendiren son dakika haberi geldi. Millî Eğitim Bakanlığı motorlu taşıt sürücü kurslarından sertifika alanların ehliyet alım işlemlerinde zaman tasarrufu sağlayacak yeni bir uygulama başlattı.

MEB duyurdu! Ehliyet alacak herkesi ilgilendiriyor! Artık e-Devlet’te…

Millî Eğitim Bakanlığı ehliyet alacaklara zaman tasarrufu sağlayacak yeni bir uygulama başlattı. Motorlu taşıt sürücü kurslarından yılda yaklaşık 3 milyon kişi Sertifika alıyor. Sertifikalar, özel motorlu taşıt sürücü kursları tarafından düzenlenerek il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerince kontrol edildikten sonra imzalanarak kursiyerlere dağıtılıyor; kursiyerler, bu sertifikalar ile birlikte nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine giderek sertifikalarını ehliyete dönüştürüyorlardı.

e-devlet

İŞLEMLER DAHA KOLAY OLACAK

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV A.Ş. tarafından ortaklaşa yürütülen ‘Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama Hizmeti ve Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Doğrulama Hizmetinin e-Devlet Kapısı Entegrasyonu’ projesiyle işlemler daha kolay olacak.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı
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