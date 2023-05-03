MEB ÖĞRETMENLİK TERCİH BAŞVURUSU 2023: Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman? Branş dağılımı ve kontenjanlar

Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları devam ediyor. Birçok aday, e Devlet üzerinden işlemini gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'na 3 bin 269 okul öncesi, 7 bin 878 sınıf, 3 bin 604 rehberlik, 2 bin 604 ilkokul matematik ve 2 bin 604 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşlarında öğretmen alınacak. Bu süreçte sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları ile ilgili detaylar merak ediliyor. 2 Mayıs itibarıyla başlayan sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularına ilişkin süreç 6 Mayıs'ta sona erecek.

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

45 bin öğretmen ataması tercih sonuçları ile ilgili Bakan özer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"45 bin öğretmen atamasına çıktık, Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Aslında bu 45 bin öğretmen ataması son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması. İnşallah, 8 Mayıs itibarıyla bu atamaları gerçekleştireceğiz ve yüzde 50'sinin üzerinde öğretmeni bu on ilimizdeki restorasyon çalışmalarına destek olmak için görevlendireceğiz. Yani ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz."

45 bin öğretmen ataması tercih sonuçları 8 Mayıs günü adayların erişimine açılacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH YERLERİ VE BAŞVURU EKRANI

Öğretmen ataması tecih tarihleri 2 Mayıs itibarıyla başladı. Tercih süreci 6 Mayıs tarihinde sona erecek.

Başvurular e-devlet öğretmen atama tercih ekranından yapılacak.

45 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI VE BRANŞ DAĞILIMI

45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.

2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023,

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023,

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren.

