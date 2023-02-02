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MEB şikayetler üzerine harekete geçti: Özel okullardaki ‘genel gider’ ücretine denetim: Tespit edilirse kademeli ceza…

02.02.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel okulların eğitim giderlerinin dışında zorunlu olarak "sosyal etkinlik" ve "genel gider" kalemleri altında ücret talep etmesine dair veli şikayetleri değerlendirmeye alındı. Bakanlığın mevzuatına göre, özel okul kayıt sözleşmesi dışında bir kalem tespit edildiği anda öncelikle asgari ücretin 5 katı, ikinci kez aynı fiilin tekrarında 25 katı, üçüncü kez tekrarı halinde ise kurum kapatmaya varan kademeli ceza sistemini uygulama hakkı bulunuyor.

MEB şikayetler üzerine harekete geçti: Özel okullardaki ‘genel gider’ ücretine denetim: Tespit edilirse kademeli ceza…

Özel okulların ara sınıf ücretlerine gelecek eğitim öğretim döneminde yüzde 65 oranında zam sınırlaması getirilmişti. Bu gelişmenin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okulların eğitim giderlerinin dışında "sosyal etkinlik" ve "genel gider" kalemleri altında ücret talep etmesine dair veli şikayetlerini değerlendirmeye aldı.

Ara sınıflara yapılacak ücret artışının yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen oranı aşmayacak şekilde tespit edilmesi yönünde Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde de değişikliğe gidildi. MEB, özel okulların eğitim ücreti artışlarını ve öğrencilere verdikleri diğer hizmetlere ilişkin ücretleri, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve "Özel Okul Kayıt Sözleşmesi" gibi mevzuat hükümleri kapsamında denetliyor.

Mevzuata göre, özel okullar, gelecek yıl için ara kademedeki öğrenciler için yüzde 65’lik zam oranını, Milli Eğitim Bakanlığının Bilişim Sistemleri (MEBBİS) programına "eğitim ücreti" olarak işlemek zorunda. Bu nedenle bu oranın üstündeki zammı sistem kabul etmiyor.

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KADEMELİ CEZA SİSTEMİ

Mevzuat hükümleri açık olmasına rağmen, bazı özel okulların Bakanlığın belirlediği çerçevenin dışına çıkarak özel okul ücretlerinin yanı sıra "genel gider" ya da "sosyal etkinlik" adı altında bazı kalemler için de velilerden ücret talep ettiği öğrenildi.
Özel okulların gelecek eğitim öğretim yılı için ön kayıt ve kayıt işlemlerinin hızlandığı bu günlerde velilerin bu yöndeki şikayetlerinde de artış gözlendi. Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin şikayetlerini değerlendirmeye aldı. İlgili mevzuatta, öğrenci kayıt sözleşmesinde yer almayan bir kalemin veliden istendiğinin tespit edilmesi halinde "kademeli ceza sistemi" tanımlanıyor.

KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLADI, ŞİKAYETLER ARTTI

İlk değerlendirmede, şikayetler doğruysa, öncelikle özel öğretim kurumuna asgari ücretin 5 katı kadar idari para cezası uygulanması gündeme gelebiliyor. Aynı fiilin tekrarı halinde ise asgari ücretin 25 katı kadar idari para cezası kuruma tebliğ edilebiliyor. Mevzuat, aynı fiilin üçüncü kez işlenmesi halinde kuruma kapatma cezası verilebilmesini içeriyor. Bunun yanında öğrenci kayıt sözleşmesinde, "eğitim ücreti" dışında kalan "yemek, kahvaltı, takviye kursu, yatakhane, kitap, kırtasiye, servis ve etüt" adıyla 8 kalemde tanımlanan giderler "velinin isteğine bağlı" hizmet kalemleri olarak sıralanıyor. Bakanlık, velilerin "isteğe bağlı" bu hizmetlerin zorunlu olarak eğitim giderlerine dahil edilmesiyle ilgili şikayetlerini de değerlendiriyor.

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