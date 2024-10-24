Meclis Başkanlığına sunuldu! MHP'den yeni yasa teklifi: Doğum izni 24 aya çıksın, memurlara kreş ödeneği verilsin

Türkiye’de giderek düşen doğurganlık oranlarının artırılması amacıyla MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy,tarafından kanun teklifi verildi. MHP'li Ersoy’un TBMM Başkanlığına sunduğu yasa teklifiyle kadınlara doğum sonrası verilen izinin 8 haftadan (2 ay), 24 haftaya (6 aya) çıkarılması ve doğum yapan kadın çalışanlara ödenen ücretin 24 ay boyunca gelir vergisinden istisna tutulması amaçlanıyor.

AMAÇ TÜRKİYE'DEKİ DOĞUM ARTIŞ HIZINI ARTIRMAK

Ersoy, kanun tekliflerinin gerekçesinde, Türkiye’de doğurganlık oranlarının düşmesinin en önemli nedenlerinden birinin de özellikle doğum sonrası izinlerinin yetersiz olmasından kaynaklandığını kaydetti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Teklifin gerekçesinde, şu görüşlere yer verildi:

Ülkemizde kadın memur ve işçilere doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre ile izin verilmektedir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenmektedir. Ülkemizde doğurganlık oranlan; ekonomik gerekçeler, doğum sonrası izinlerinin az olması, esnek ve uzaktan çalışmanın yeterince yaygınlaşamaması, kreş ve bakım süreçleri gibi nedenlerden dolayı düşmektedir. Bu konularda yapılacak düzenleme ile ülke kalkınması ve kadın istihdamına katkı sağlanacak, doğum hızı artması neticesinde ülkemizdeki genç nüfus oranı artacak, doğum izninin artırılması sonucu bebeklerin anne sütü ile beslenmesi sağlanarak hem ekonomik kazanç sağlanacak hem de sağlıklı nesillerin yetişmesi sağlanacaktır.

"AİLE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Gerekçede ayrıca yeni doğan her çocuğun aile bütçesine ek mali külfeti olduğuna dikkat çekilerek “Vermiş olduğumuz kanun teklifi ile doğum yapan annelerden 24 ay boyunca gelir vergisi kesilmeyerek, aile bütçesine katkı sağlanarak doğacak çocuğun ek mali külfeti karşılanarak doğum teşvik edilmektedir” denildi.

MEMURA KREŞ ÖDENEĞİ

Teklif ile, kreş veya gündüz bakımevi hizmeti sunulmayan kurumlarda görev yapan devlet memurlarından 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunanlara, her çocuk için aylık 2000 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda kreş ödeneği verilmesi de öngörülüyor.