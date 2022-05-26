FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Meclis'ten geçti! Bankacılık Kanunu teklifi kabul edildi, vergi istisnası...

Meclis'ten geçti! Bankacılık Kanunu teklifi kabul edildi, vergi istisnası...

26.05.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü ve görüşmelerin sonunda teklif kabul edildi ve yasalaştı.

Meclis'ten geçti! Bankacılık Kanunu teklifi kabul edildi, vergi istisnası...

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Bankacılık Kanunu'nda yapılan değişiklikle sigortaya tabi mevduatın kapsamı genişletildi. Mevcut halinde, sadece gerçek kişilere ait olan mevduat ve katılım fonu tutarları sigorta kapsamında iken yapılan değişiklik ile resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm ticari mevduat ve katılım fonu sigorta kapsamına dahil edilebilecek. Sigortaya tabi olacak mevduat ve katılım fonlarının kapsamı ve tutarı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu tarafından belirlenecek. Risk esaslı sigorta priminin oranı, yıllık bazda sigortaya tabi mevduat ve katılım fonunun binde 20’sini aşamayacak. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) idari yapılanmasındaki görev dağılımı, kurulacak yeni daireler üzerinden değiştirilecek ve müdürlük sayısı artırıldı.

VERGİ İSTİSNASI UYGULANACAK

Kanuna göre şirketlerin, döviz tevdiat hesaplarını çevirerek kur korumalı mevduata yatırması halinde, vergi avantajının süresi uzatıldı. Buna göre; mevduatı en az üç ay vade ile değerlendiren şirketler, dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payı ile diğer kazançlara kurumlar vergisi istisnası uygulanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan ve yerel seçimlerden önce büyükşehir belediyelerine devredilen şehir içi raylı ulaşım sistem ve metro projelerinin borçlarından ödenemeyen tutarlar, belediyelerin aylık vergi tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yüzde 5'i aşmayacak şekilde kesilecek.

HÜKÜMLÜLERİN COVİD-19 İZİN SÜRELERİ UZATILDI

Teklife eklenen maddeyle açık cezaevinde kalıp da Covid-19 tedbirleri kapsamında izinli sayılan hükümlülerin 31 Mayıs'ta sona erecek izin süreleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 19 kez uzatılabilecek.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi 'Yeşil Sukuk Çalışma Raporunu' yayımladıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi 'Yeşil Sukuk Çalışma Raporunu' yayımladı
Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı... Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...
Son altın tahmini dikkat çekti: Temmuz'da...Son altın tahmini dikkat çekti: Temmuz'da...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te facia son anda önlendi, ilk görüntüler ortaya çıktı

Gaziantep'te facia son anda önlendi, ilk görüntüler ortaya çıktı

Gece yarısı gelinlik giyip sokağa çıkan damat şehri adeta salladı!

Gece yarısı gelinlik giyip sokağa çıkan damat şehri adeta salladı!

AK Parti'den dikkat çeken enflasyon ve asgari ücret açıklaması!

AK Parti'den dikkat çeken enflasyon ve asgari ücret açıklaması!

Reuters’tan çok konuşulacak ‘buğday’ iddiası

Reuters’tan çok konuşulacak ‘buğday’ iddiası

Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın ve dolar hareketlendi

Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın ve dolar hareketlendi

SGK duyurdu! 1 Haziran'da sona eriyor

SGK duyurdu! 1 Haziran'da sona eriyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Her şeyini biliyordu! O hareketi sonrası bakın ne yaptı

Her şeyini biliyordu! O hareketi sonrası bakın ne yaptı

Gülşen masasında dans etti! Ünlü sunucu önce elledi...

Gülşen masasında dans etti! Ünlü sunucu önce elledi...

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Eteğinin boyu zorladı! Frikik verince...

Eteğinin boyu zorladı! Frikik verince...

Tıkalı tuvalet sorunu ortadan kalkıyor!

Tıkalı tuvalet sorunu ortadan kalkıyor!

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.