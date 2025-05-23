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Mecliste 'emekli maaşı' hareketliliği! Üç teklif birden... "Bayramda torunlarına harçlık bile veremiyorlar"

Kurban Bayramı yaklaşırken TBMM'de emekli aylıkları için dikkat çeken bir adım atıldı. TBMM Başkanlığına sunulan yeni kanun teklifindeki detayları Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan anlattı.

Mecliste 'emekli maaşı' hareketliliği! Üç teklif birden... "Bayramda torunlarına harçlık bile veremiyorlar"

Doğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Avrupa ülkelerinden gelen emeklilerin Antalya, İzmir ya da İstanbul'da günlerce tatil yaparken, Türkiye'deki emeklilerin bayramda torunlarına harçlık bile veremediğini öne sürdü.

"EMEKLİLİKLE MAAŞLAR KÜÇÜLÜYOR, GEÇİM DERDİ BÜYÜYOR"

Çalışanların emekli olmaktan ve emekli edilmekten korktuğunu savunan Doğan, "Emeklilikle maaşlar küçülüyor, geçim derdi büyüyor. İşçi ya da memur emekli olduğunda maaşı yüzde 50'den fazla düşüyor. Memur emekli olduğunda, eş ve çocuk yardımı kesiliyor; sosyal hak ve yardımların tamamını kaybediyor." ifadelerini kullandı.

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ÜÇ TEKLİF BİRDEN

Emeklilerin haklarının iyileştirilmesine yönelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduğunu söyleyen Doğan, "Teklifimizde, Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyelerin, sosyal devlete yaraşır biçimde arttırılarak asgari ücret seviyesine çıkartılması var. İkinci olarak da en düşük emekli aylığı, net asgari ücretin altına düşemeyecek. Üçüncü teklifimiz de asgari ücretteki artışın yanında ilave seyyanen zam yapılacak." diye konuştu. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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emekli maaşı Bayram ikramiyesi en düşük emekli maaşı
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