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Mehmet Şimşek Aralık ayı enflasyonunu değerlendirdi: 'Geçim sıkıntısını çözmek önceliğimiz'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.01.2025 10:37
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Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayı enflasyon oranlarını açıkladı. 2024 yılı son enflasyon oranının açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabı üzerinden, "19 ayın en düşük seviyesi" diyerek değerlendirmede bulundu.

Mehmet Şimşek Aralık ayı enflasyonunu değerlendirdi: 'Geçim sıkıntısını çözmek önceliğimiz'

TÜİK Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre, aylık enflasyon yüzde 1,03 olurken; yıllık enflasyon 44,38 olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabı üzerinden 2024'ün son enflasyon verisini değerlendirdi.

Bakan Şimşek değerlendirmesinde, geçim sıkıntısına vurgu yaparak şu sözleri kullandı:

"Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz.
Aralık ayında enflasyon son 19 ayın en düşük seviyesinde yüzde 1 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 44,4’e gerileyerek 2023 yılı Kasım ayında açıklanan Merkez Bankası tahmin aralığının 2,4 puan üzerinde gerçekleşti. Böylece 2024 yılında enflasyon 2022 ve 2023 yıl sonuna göre 20 puan düştü.
Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşme ile 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz"

mehmet

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Mehmet Şimşek
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