FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mehmet Şimşek’e onay çıktı: Bir değil, iki değil, tam dört! Resmi Gazete kararı bekleniyor…

Mehmet Şimşek’e onay çıktı: Bir değil, iki değil, tam dört! Resmi Gazete kararı bekleniyor…

21.06.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bakanlarla birlikte üzerine çalıştığını açıkladığı bakan yardımcısı atamalarının kısa zamanda resmi gazetede yayımlanması bekleniyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 4 bakan yardımcısı ile çalışmak istediği ve bu isteğine onay çıktığı ifade edildi.

Mehmet Şimşek’e onay çıktı: Bir değil, iki değil, tam dört! Resmi Gazete kararı bekleniyor…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni dönem kabinesini açıklamasının ardından beklenen bakan yardımcısı atamalarında sona gelindi. Erdoğan’ın bakanlarla birlikte üzerine çalıştığını açıkladığı bakan yardımcısı atamalarının kısa zamanda resmi gazetede yayımlanması bekleniyor.

MEHMET ŞİMŞEK’E 4 BAKAN YARDIMCISI

Ekonomi Gazetesi’nin edindiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in çalışmak istediği bakan yardımcılarına Cumhurbaşkanından onay çıktı. Şimşek, kısa sürede atamaları gerçekleşecek 4 bakan yardımcısı ile çalışması bekleniyor. Şimşek’in bakanlığının görev alanındaki tüm faaliyetleri bakan yardımcılarının koordinasyonuyla yürütmek istediği, bu nedenle bakan yardımcısı atamalarına önem verdiği biliniyordu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında kabinedeki tüm bakan yardımcılığı atamalarının toplu halde Resmi Gazete’de yayımlanabileceği belirtiliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...
Net asgari ücret 11.402 TL oldu!Net asgari ücret 11.402 TL oldu!
Emeklilere müjde! Promosyon ödemeleri yeniden güncellenecekEmeklilere müjde! Promosyon ödemeleri yeniden güncellenecek
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Merkez Bankası faiz kararı sonrası borsa, altın, dolar ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı sonrası borsa, altın, dolar ne olur?

6 ay 6 bin kilometre sınırlaması için yeni karar!

6 ay 6 bin kilometre sınırlaması için yeni karar!

Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...

Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...

Dünyanın gözü orada! Kayıp denizaltıyla ilgili yeni gelişme...

Dünyanın gözü orada! Kayıp denizaltıyla ilgili yeni gelişme...

Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında

Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kaçtıklarını düşünen baba kızını ve sevgilisini öldürüp timsahlara yem etti

Kaçtıklarını düşünen baba kızını ve sevgilisini öldürüp timsahlara yem etti

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.