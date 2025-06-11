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Mehmet Şimşek 'En zor dönemi geride bıraktık' dedi! Herkes aynı detayı konuştu: 'Zamanı gelmişse demek'

Ekonomi herkesin yakından takip ettiği alanların en başından geliyor. Türkiye'de de ekonominin en büyük söz sahibi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Her açıklaması yakından takip edilen Bakan Şimşek'in 'En zor dönemi geride bıraktık' açıklamasını bir kez daha yapması ise sosyal medyada gündem oldu. Şimşek'in daha önce bu sözü kaç kere kullandığı da ortaya çıktı.

Mehmet Şimşek 'En zor dönemi geride bıraktık' dedi! Herkes aynı detayı konuştu: 'Zamanı gelmişse demek'
Ufuk Dağ

Türkiye son yıllarda artan enflasyon, deprem, iç ve dış politikada yaşananlar, faiz kararları gibi birçok etkenden dolayı ekonomik olarak hareketli günler yaşadı. Enflasyonun her artışı vatandaşın cebindeki parayı biraz daha azalttı. Bu durum da siyasilerin ekonomiyle ilgili sözlerinin yakından takip edilmesine neden oldu.

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BİR CÜMLESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise göreve gelir gelmez sıkı para politikaları uygulamaya başladı. Krediye ulaşım zorlaştı, hem işveren hem çalışan için zorlu süreçlere girildi. Her sözü merak edilen Şimşek ise özellikle bir cümlesiyle anılır oldu.

"EN ZOR DÖNEMİ GERİDE BIRAKTIK"

Son olarak dün bir röportajı yayınlanan Bakan Şimşek yine son iki yıldaki ekonomik programa değinerek, "Bu program, yaşanan tüm iç ve dış şoklara karşı dayanıklılığını da kanıtladı. Bugün artık en zorlu dönemi geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

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DAHA ÖNCE DE DEFALARCA SÖYLEMİŞTİ

Bakan Şimşek'in "En zorlu dönemi geride bıraktık" cümlesi sosyal medyada kısa sürede kendine geniş bir yer buldu. Çünkü Bakan Şimşek'in bu sözü ilk kullanışı değildi.

4 FARKLI TARİH

Gazeteci Emre Eser Bakan Şimşek'in bu sözü daha önce 4 kere daha söylediğini belirten bir paylaşım yaptı. Bakan Şimşek'in aynı ifadeleri 16 Eylül 2024, 29 Ekim 2024, 8 Şubat 2025, 11 Temmuz 2024'te de kullandığı vurgulandı.

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"HER YIL YAPILAN..."

Şimşek'in açıklamasıyla ilgili bir paylaşım da Armağan Çağlayan'dan geldi. Çağlayan'da Şimşek'in sözünü alıntılayıp, "Her yıl yapılan 'aynı açıklamayı' yapmanın zamanı gelmişse demek!" notunu düştü.

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Hissenet
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Ekonomi Mehmet Şimşek Armağan Çağlayan hazine ve maliye bakanı
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